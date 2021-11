George Clooney parle de son article sur la fusillade mortelle qui a prétendu Halyna Hutchins‘ vie – et il incendie toute l’équipe de « Rust » à cause de la tragédie, en particulier l’assistant réalisateur.

L’acteur légendaire a pesé pendant qu’il était sur le podcast « WTF » de Marc Maron et il n’a pas hésité un seul instant … illuminant AD Dave Halles, armurier Hannah Gutierrez-Reed et les producteurs en général, qui, selon lui, ont clairement lésiné.

WTF avec Marc Maron Podcast

Le plus gros reproche de GC est que le pistolet qui a été remis à Alec n’aurait jamais dû être manipulé par Halls … mais plutôt par Hannah elle-même ou le chef des accessoires.

George dit qu’il y a eu un protocole strict pour l’utilisation des armes à feu sur chaque plateau sur lequel il a été, et note … toute la saga « fou » et « exaspérant ».

Maintenant, alors que M. Clooney s’arrête avant de critiquer Alec Baldwin directement – ​​qu’il dit ne pas bien connaître – il fait une comparaison frappante de la façon dont il a traité les armes à feu sur le plateau et de la façon dont AB l’a apparemment fait.

George explique que chaque fois qu’il a utilisé une arme à feu devant la caméra, il l’a toujours vérifié lui-même – et le fait aussi de manière approfondie … en disant qu’il l’ouvre, examine la chambre, la montre à celui qu’il pointe aussi et tire même six fois sur le sol comme ultime sauvegarde.

Selon les autorités de Santa Fe, Alec n’a rien fait de tout cela – et a fini par pointer l’arme sur Halyna et le réalisateur Joël Souza lors d’une configuration de blocage, et le tir.

Il y a plus de choses sur George – y compris les producteurs de ce film qui auraient coupé des coins cruciaux qui auraient permis à un environnement dangereux de s’envenimer, ce qui lui est insondable compte tenu de la tragédie qui a tué Brandon Lee dans les années 90.

Toute sa conversation vaut la peine d’être écoutée… mais en fin de compte, GC pense que c’était l’heure des amateurs.