George Clooney montre une salle remplie d’affiches de Brad Pitt dans le croquis du “ Pire colocataire pandémique au monde ” ⋆ .

L’acteur de ‘Midnight Sky’ se présente chez un gars au hasard et y reste pendant le verrouillage, apportant avec lui des affiches et un oreiller avec le visage de Brad Pitt imprimé dessus.

George Clooney est un Brad Pitt super-fan dans un clip hilarant de collecte de fonds Omaze.

Clooney et son épouse, l’avocate, Amal, donnent à un fan la chance de rester avec le couple chez eux au lac de Côme, en Italie, afin de collecter des fonds pour la Fondation Clooney pour la justice, qui plaide pour la justice à travers la responsabilité des violations des droits de l’homme dans le monde.

Et pour promouvoir la compétition, “Le ciel de minuit“La star a enregistré une vidéo amusante intitulée” Le pire colocataire du monde en cas de pandémie “, qui le voit debout dans une chambre recouverte d’affiches du”Club de combat»Étoile et même tenant un oreiller avec son visage imprimé dessus.

Il commence: «L’une de mes choses préférées lorsque je rencontre de nouvelles personnes, c’est qu’on ne sait jamais quand une amitié de toute une vie va s’épanouir.»

«En fait, par chance totale, j’ai passé la plus grande partie de l’année dernière à partager une chambre avec un type au hasard et nous sommes fondamentalement les meilleurs amis maintenant, mais ne me croyez pas sur parole, demandez-lui simplement.

Cependant, Bryon, qui s’attendait juste à ce que Clooney récupère la figurine de Batman qu’il lui avait achetée en ligne et ne soit pas obligé de le mettre en quarantaine avec lui, répond: «Est-ce que je recommande de sortir avec George Clooney? Non je n’ai pas. Donc, fondamentalement, George Clooney est passé chez moi pour chercher quelque chose qu’il m’achetait sur Craigslist et la commande de rester à la maison a frappé et il n’est jamais parti. La morale de l’histoire est de ne pas utiliser Craigslist.

On peut alors voir le lauréat d’un Oscar serrant son coussin Pitt dans ses bras.

Il dit: «Peux-tu croire qu’Amal voulait que je jette ça? Ne pas jeter ça, pas moyen, mec. Merci de m’avoir donné une place. Moi et Brad.

Cependant, Clooney avait une vision différente de leur temps à vivre ensemble.

Il ajoute: «C’était un moment inoubliable. Nous avons ri, nous avons appris, nous avons vécu, si naturellement lorsque l’ordre de rester à la maison a finalement été levé, Byron et moi savions que nous avions une décision difficile à prendre.

Byron ironise alors: “Je lui ai dit de sortir le f ** k.”

Nirvana poursuivi pour violation du droit d’auteur sur l’illustration de “ Dante’s Inferno ”