« C’était une discussion », se souvient George au moment où les deux ont décidé de commencer à essayer d’avoir un enfant. « Nous étions mariés depuis environ un an et nous étions chez un ami et ils avaient un enfant là-bas, ce qui était bruyant et odieux et je me disais : ‘Oh s – t !' »

Selon le double lauréat d’un Oscar, le couple était sorti pour un moment tranquille lorsqu’Amal a fait remarquer qu’elle se sentait « très chanceuse dans la vie ».

« Et j’ai dit: ‘Oui, nous le sommes, nous avons de la chance de nous être trouvés' », se souvient George en disant à sa femme. « Et elle a dit: » Il semble que la chance devrait être partagée avec d’autres personnes. « »

« J’y ai pensé pendant peut-être une minute », a-t-il poursuivi, partageant qu’aucun d’eux « n’avait pris de décision » concernant les enfants à ce moment-là. « Puis j’ai juste dit: ‘Eh bien, je suis dedans si tu es dedans.' »