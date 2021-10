George Clooney ne se présentera pas aux élections et donne à Biden une pause après Trump

George Clooney rejette toute idée de plonger dans la politique – disant qu’il ne veut pas du stress … tout en notant également Joe Biden mérite une pause après Atoutla présidence.

L’acteur s’est assis avec la BBC André Marr Dimanche pour brancher son nouveau film, « The Tender Bar », et finalement… derrière.

Sondage: le taux d’approbation de Biden tombe à 38% https://t.co/CBRJhFPLTL pic.twitter.com/WMUGvnNdQo – La Colline (@thehill) 8 octobre 2021 @thehill

Marr a noté que les chiffres du sondage de Biden étaient en baisse – à la suite de l’Afghanistan et d’autres problèmes – mais George les a écartés comme étant éphémères et en constante évolution. Il a comparé les États-Unis d’aujourd’hui à un enfant battu, et penser qu’ils iraient bien le premier jour d’école est insensé.

En bout de ligne … George dit qu’il reste encore beaucoup de guérison à faire et que ces réparations prendront du temps. Donc, Biden ne réparant pas les choses dès que possible est NBD pour lui – et il le soutient.

En parlant de Trump… Clooney explique également à quoi ressemblait Donald à l’époque, affirmant qu’il n’était rien d’autre qu’un acharné pourchassant des filles. Il dit également que Trump méprise ses plus fervents partisans… les ruraux d’Amérique centrale, qui viennent en masse à ses rassemblements.

Puis vint la perspective de se lancer lui-même en politique, et sa réponse est révélatrice. Regardez – George ne veut pas en faire partie … et cela est en grande partie dû à des chiffres difficiles, comme l’âge.