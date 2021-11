George Clooney plaide pour ses enfants dans une lettre ouverte aux médias

George Clooney a lancé un appel urgent aux médias pour qu’ils « s’abstiennent » de publier des photos de ses enfants avec sa femme Amal Clooney, les jumeaux Ella et Alexander. Dans « une lettre ouverte au Daily Mail et à d’autres publications » publiée jeudi, l’acteur oscarisé a déclaré que les médias partageant des photos de ses enfants pourraient « mettre leur vie en danger » en raison de la nature du travail d’Amal en tant que droit international et droits humains. avocat.

L’acteur de Midnight Sky a lancé le plaidoyer, obtenu par Deadline, après avoir vu des photos du fils de Billie Lourd, Kingston, âgé d’un an, dans le Daily Mail. Les images ont ensuite été supprimées. Clooney a écrit que lui et sa femme « vous demanderaient de vous abstenir de mettre les visages de nos enfants dans votre publication ». Il a noté que bien qu’il soit « une personnalité publique et qu’il accepte les photos souvent intrusives comme faisant partie du prix à payer pour faire mon travail », ses enfants « n’ont pris aucun engagement de ce genre ». L’acteur a poursuivi en notant que la nature du travail de sa femme en tant qu’avocate des droits humains « la fait affronter et juger des groupes terroristes », et en tant que tel, ils « prennent autant de précautions que possible pour assurer la sécurité de notre famille. Nous ne peut pas protéger nos enfants si une publication met leur visage sur leur couverture.

« Nous n’avons jamais vendu de photo de nos enfants, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux et ne publions jamais de photos car cela mettrait leur vie en danger. Pas un danger paranoïaque mais des problèmes du monde réel, avec des conséquences réelles », a écrit Clooney. « Nous espérons que vous conviendrez que le besoin de vendre de la publicité n’est pas plus grand que le besoin d’empêcher les enfants innocents d’être ciblés. »

Pour le moment, il ne semble pas que le Daily Mail ait répondu à la demande de Clooney. Variety a rapporté qu’un représentant du point de vente « n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter jeudi soir ». Clooney et Amal, qui se sont mariés en 2014, ont accueilli leurs jumeaux en 2017 et les ont gardés à l’abri des regards du public.

Avec sa lettre, Clooney rejoint une liste croissante de célébrités demandant directement aux médias de respecter leur choix de garder leurs enfants hors des projecteurs. Sa lettre ouverte est intervenue quelques semaines seulement après que Blake Lively a fustigé un compte Instagram qui partageait des photos « troublantes » d’elle-même et de son mari avec ses filles James, Inez et Betty. L’actrice, qui avait précédemment demandé aux médias de cesser de partager des images non sollicitées de ses enfants, a décrit le comportement comme « l’exploitation de très jeunes enfants ». Pendant ce temps, en 2014, Kristen Bell et Dax Shepard ont mené la « Politique sans enfants », un effort pour amener les médias à cesser de partager, d’acheter ou de publier des photos d’enfants de célébrités prises sans leur consentement.