George Clooney révèle sa routine matinale de rire avec son fils de 4 ans

George Clooney ne s’est peut-être jamais envisagé comme un père au début de sa vie, mais maintenant ses enfants sont la lumière de sa vie. L’acteur, 60 ans, qui partage les jumeaux de 4 ans Ella et Alexander avec sa femme Amal Clooney, s’est extasié sur son parcours vers la paternité sur le podcast WTF avec Marc Maron, révélant la routine matinale hilarante qu’il a avec son fils.

« Ils ont des opinions et ils sont drôles, et ils me font des farces », a déclaré la star à propos des jumeaux. « Alexander tous les matins, à huit heures du matin, frappe à la porte de ma chambre. Je dis : « Qui est-ce ? » Et il dit : ‘C’est moi, Alexander Clooney.' » Lorsqu’il ouvre la porte, Alexander saute et entre en courant, ce qui fait « éclater de rire » son père.

« Ils me font rire, je ris tous les jours. Ce sont vraiment des enfants drôles », a déclaré l’acteur oscarisé. George et Amal n’avaient pas discuté d’avoir des enfants lorsqu’ils se sont mariés en 2014, mais le réalisateur de Midnight Sky a déclaré qu’il ne s’était même jamais vu se marier, et encore moins devenir père. Environ un an après leur mariage, George a révélé la conversation qui a changé d’avis lorsqu’il a passé du temps chez un ami avec un enfant qui était « fort et odieux ».

« Nous sommes allés nous promener dehors. Et elle n’y avait jamais vraiment pensé », a déclaré George à propos d’Amal. « Et elle a dit: ‘Nous avons énormément de chance dans la vie.’ Et j’ai dit: « Oui, nous le sommes. Heureusement que nous nous sommes trouvés. » Et elle a dit: « On dirait que la chance devrait être partagée avec d’autres personnes. » Et j’y ai pensé pendant peut-être une minute de silence, nous étions tous les deux assis là. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait pris une décision, et j’ai juste dit : ‘Eh bien, je suis dedans si tu es dedans. ‘ Et elle a juste dit : ‘Je pense qu’on devrait essayer.' »

L’acteur d’Ocean’s Eleven a été surpris de sa réaction. « Je dois dire que c’était très émouvant parce que j’étais très convaincu [not having children] C’était mon lot dans la vie et j’étais à l’aise avec ça », a-t-il déclaré. Apprendre qu’ils allaient avoir des jumeaux a été une autre surprise. « [The doctors] allez, ‘C’est un petit garçon!’ Et je dis : ‘Bébé ? Fantastique!’ Et puis ils disent : ‘Et l’autre est une fille !’ Et je dis, ‘Oh s–‘ », se souvient-il, ajoutant qu’il adore avoir des jumeaux après avoir d’abord été « abasourdi » par la nouvelle.