George Clooney se demande s’il envisage de se présenter aux élections

Après une carrière d’acteur de plusieurs décennies, George Clooney n’est pas encore prêt à quitter Hollywood pour Washington, DC. Au milieu des discussions croissantes selon lesquelles plusieurs personnalités hollywoodiennes pourraient se présenter aux élections, l’acteur de Midnight Sky a apparemment annulé tout espoir de carrière politique lors d’une interview sur The Andrew Marr Show de la BBC.

S’adressant à Marr lors de la promotion de son prochain film The Tender Bar, la discussion s’est rapidement tournée vers la politique et la probabilité que Clooney mette son nom sur le bulletin de vote. Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de se lancer en politique, Clooney a répondu sans hésiter « non ». Notant qu’il a maintenant 60 ans, l’acteur a déclaré qu’il « voudrait vraiment avoir une belle vie » et a révélé qu’il prévoyait de prendre moins de projets afin de profiter de sa vie et de son temps avec sa femme Amal Clooney et leurs deux enfants, les jumeaux Alexander et Ella.

« J’ai eu 60 ans cette année, et j’ai eu une conversation avec ma femme [Amal Clooney], et nous travaillions beaucoup, comme nous le faisons tous les deux, et j’ai dit: « Nous devons considérer ces années comme des années heureuses. » Si nous avons notre santé, ce que nous faisons … et j’ai 60 ans et je peux toujours jouer au basket et faire les choses que j’aime, mais dans 20 ans, j’aurai 80 ans, et c’est un chiffre réel », a-t-il déclaré. « [It] peu importe combien vous vous entraînez, ce que vous mangez. Tu as 80 ans. Et alors j’ai dit : ‘Nous devons nous assurer de profiter et de vivre ces années de la meilleure façon possible.' »

Bien qu’il n’ait pas l’intention de se présenter aux élections, Clooney avait beaucoup à dire sur l’arène politique actuelle, disant à Marr qu' »il y a beaucoup de choses qui doivent être réparées. Il y a beaucoup de guérison qui doit se produire, et ça va de prendre le temps. » Il a également commenté les chiffres fluctuants des sondages du président Joe Biden, expliquant que « les chiffres des sondages montent et descendent. Je m’attendrais à ce qu’ils remontent. Les chiffres de Donald Trump montaient et descendaient ».

Bien qu’il soit peu probable que les fans voient le nom de Clooney sur le bulletin de vote de sitôt, voire jamais, il y a une chance que plusieurs autres vedettes d’Hollywood mettent leur nom en lice pour divers rôles politiques. Dwayne « The Rock » Johnson a déclaré en février qu’il « envisagerait une candidature présidentielle à l’avenir si c’était ce que le peuple voulait ». Il y a également eu beaucoup de bavardages autour de Matthew McConaughey, qui a suggéré à plusieurs reprises qu’il pourrait mettre son nom en lice dans la course au poste de gouverneur du Texas en 2022 contre le gouverneur républicain Greg Abbott.