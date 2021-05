George Clooney se moque des “ tétons de chauve-souris ” dans une vidéo amusante

S’il y a un super-héros qui a eu une histoire tumultueuse dans ses adaptations cinématographiques, c’est sans aucun doute Homme chauve-souris

Bruce Wayne a eu de bons jours – comme la trilogie Christopher Nolan – et des jours terribles, étant l’interprétation de George Clooney et ses tétons de chauve-souris dans Batman & Robin le plus critiqué par les fans. L’acteur le sait, et dans une nouvelle publicité pour sa fondation, il n’a pas peur d’en rire.

Batman et robin c’était, à tous les niveaux, un échec. À tel point que même son directeur, Joel Schumacher, s’est excusé auprès des fans. Le ridicule costume de mamelon de Bat Man de Clooney a été moqué pendant des années, et dans la publicité hilarante d’Omaze – dans laquelle le bel acteur joue le pire colocataire possible pendant la pandémie – deux références sont faites au film désastreux.

Dans l’un des gags – avant que l’emprisonnement ne soit annoncé et qu’il soit piégé dans la maison d’un inconnu nommé Byron – Clooney reçoit un chiffre (de mauvaise qualité) de sa version de batman, et en le montrant à la caméra, il dit que cela lui a coûté «sept dollars. Je veux dire, ce n’est pas celui avec les tétons, mais ce n’est toujours pas mal. “

