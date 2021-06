George Clooney se souvient comment Batman et le flop de Robin l’ont indirectement conduit à devenir une star de cinéma

George Clooney était une grande star de la télévision à la suite de l’une des émissions les plus populaires de son époque, Urgences, mais son passage au cinéma ne s’est pas déroulé aussi facilement qu’il l’avait espéré. Clooney dit qu’il est tombé sur le script d’Out of Sight, qu’il l’a trouvé génial et qu’il s’est finalement attaché au projet. Clooney et les producteurs du film, dont Danny DeVito, ont rencontré Steven Soderbergh pour évaluer son intérêt pour la réalisation d’Out of Sight. Clooney dit que lui et Soderbergh sortaient tous deux de projets qui ne se sont pas déroulés comme ils le souhaitaient et qu’ils avaient tous les deux besoin d’une victoire, comme il l’a expliqué plus loin :