George Clooney parle du moment « très émouvant » que lui et sa femme Amal Clooney ont décidé qu’ils voulaient avoir des enfants. L’acteur, 60 ans, a révélé sur le podcast WTF With Marc Maron qu’il n’avait jamais eu envie de se marier ou d’avoir des enfants jusqu’à ce qu’il « tombe follement amoureux » de « l’humain extraordinaire » qu’est sa femme.

« Littéralement, la première fois que je l’ai rencontrée, je me suis dit : ‘Eh bien, c’est la femme la plus extraordinaire, la plus intelligente, la plus brillante et la plus belle que j’aie jamais rencontrée.’ Puis j’ai pensé : ‘Pourquoi je ne trouve pas quelqu’un comme ça ?' », se souvient-il à Maron. Réunis en amis, George a fait de son mieux pour faire bonne impression quelques mois plus tard lorsqu’il a amené Amal à Abbey Road pour voir un orchestre de 150 musiciens. « Je me suis dit ‘Si vous ne pouvez impressionner personne ici, alors vous ne pouvez pas impressionner [them],' » il rit.

George et Amal se sont mariés en 2014 et sont maintenant parents de jumeaux de 4 ans, Alexander et Ella. Au départ, les deux ne voulaient pas avoir d’enfants, mais environ un an après le début de leur mariage, ils ont eu une conversation intéressante sur la question lorsqu’ils ont passé du temps chez un ami avec un enfant qui était « bruyant et odieux ».

« Nous sommes allés nous promener dehors. Et elle n’y avait jamais vraiment pensé », a déclaré George à propos d’Amal. « Et elle a dit: ‘Nous avons énormément de chance dans la vie.’ Et j’ai dit: « Oui, nous le sommes. Heureusement que nous nous sommes trouvés. » Et elle a dit: « On dirait que la chance devrait être partagée avec d’autres personnes. » Et j’y ai pensé pendant peut-être une minute de silence, nous étions tous les deux assis là. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait pris une décision, et j’ai juste dit : ‘Eh bien, je suis dedans si tu es dedans. ‘ Et elle a juste dit : ‘Je pense qu’on devrait essayer.' »

Le réalisateur de Midnight Sky a admis qu’il était choqué par sa réaction. « Je dois dire que c’était très émouvant parce que j’étais très convaincu [not having children] C’était mon lot dans la vie et j’étais à l’aise avec ça », a-t-il déclaré. Puis est venue la surprise d’avoir des jumeaux, ce que George a appris lors d’un rendez-vous d’échographie. « Ils disent : ‘C’est un petit garçon !’ Et je dis : ‘Bébé ? Fantastique!’ Et puis ils disent : ‘Et l’autre est une fille !’ Et je dis, ‘Oh s–‘ », se souvient-il. Bien qu’il soit « abasourdi », l’acteur oscarisé a déclaré qu’il adorait avoir des jumeaux maintenant, en particulier pendant la pandémie, lorsque les enfants ont pu être ensemble.