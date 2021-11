George Clooney parle de son accident de moto presque mortel en Italie en 2018. Dans une nouvelle interview avec The Sunday Times publiée ce week-end, le lauréat d’un Oscar a évoqué le moment où il pensait être la « dernière minute de ma vie ». admettant qu’il « attendait que mon interrupteur s’éteigne » alors qu’il était transporté d’urgence dans un hôpital d’Olbia, en Sardaigne, après que son scooter ait heurté de plein fouet une voiture. L’accident s’est produit alors qu’il tournait sur l’île italienne Catch 22, une adaptation télévisée du livre du même nom de Joseph Heller.

La vidéo de surveillance de l’accident du 10 juillet 2018 a montré que le véhicule s’était engagé dans la voie de Clooney, l’impact projetant l’icône d’Hollywood dans les airs avant qu’il n’atterrisse au sol. Alors qu’il était allongé sur le sol, Clooney a déclaré qu’il « attendait que mon interrupteur s’éteigne ». S’ouvrant sur l’incident avec le Times, l’acteur a également rappelé comment une foule de personnes a commencé à se rassembler autour de lui, disant au média : « si vous êtes aux yeux du public, ce que vous réalisez lorsque vous êtes sur le terrain en pensant que c’est le La dernière minute de votre vie, c’est que, pour certaines personnes, ce sera juste un divertissement pour leur page Facebook. Vous voulez prendre tout le monde et les secouer. «

Malgré le nombre de passants rassemblés autour de lui et capturant le moment sur leurs téléphones, Clooney a finalement été transporté d’urgence en ambulance à l’hôpital Jean-Paul II d’Olbia, où il a ensuite été libéré avec des blessures mineures à la jambe. Plus de trois ans plus tard, Clooney a marqué une étape importante : son 60e anniversaire. L’icône hollywoodienne a eu 60 ans en mai, et alors qu’il a admis au Times qu’il avait des sentiments mitigés à l’idée de marquer une autre décennie de vie, affirmant que « avoir 60 ans est une déception », il a dit « c’est ça ou mort ».

C’est loin d’être la première fois que Clooney parle du tragique accident de moto. Clooney avait précédemment parlé de l’accident en parlant à AARP the Magazine, révélant que l’accident avait eu un impact permanent sur sa vie, car il vit maintenant avec plus de précision et un peu plus de soin, déclarant: « Je ne suis pas un gars particulièrement religieux. Je dois donc être sceptique quant à une vie après la mort. Mais à mesure que vous vieillissez, vous commencez à penser, Eh bien, attendez une minute. ‘sont juste fait.’ Ma version est que vous prenez ce centième de livre d’énergie qui disparaît lorsque vous mourez, et vous l’imbriquez directement dans le cœur de toutes les autres personnes dont vous avez été proche. »