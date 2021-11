George Clooney sur l’évolution de la culture d’Hollywood

George Clooney, 60 ans, dit que les choses ont changé à Hollywood ces dernières années. (Photo : Samir Hussein/WireImage)

George Clooney dit que les choses ont changé à Hollywood ces dernières années.

« Ce n’est pas parce que vous êtes un patron que vous devez vous moquer des gens. J’ai été le patron et le gars qui se fait baiser », a déclaré Clooney dans une nouvelle interview dans le Times. « Vous ne pouvez plus vous en sortir avec une publicité *** – vous vous feriez dénoncer. »

Une partie de ce changement est intervenue dans le sillage du mouvement #MeToo, a déclaré Clooney. Il a cité la chute de l’ancien producteur en disgrâce Harvey Weinstein, qui a été condamné à 23 ans dans une prison de New York en mars 2020, ainsi que le producteur Scott Rudin, qui a fait l’objet d’allégations détaillant des décennies de comportement abusif et violent.

« C’est changé de cette façon », a déclaré Clooney. « En plus des choses terribles que Weinstein a faites, être un abruti au travail n’est plus acceptable… Je ne peux plus imaginer un producteur ayant une séance de casting seul dans sa chambre d’hôtel avec une jeune fille. Ça avance dans la bonne direction. »

Cependant, il a mentionné qu’à la suite du mouvement, il y a « une surcorrection, où tout le monde pointe du doigt ». Mais, a-t-il prédit, « cela va s’arranger – c’est toujours le cas ».

En ce qui concerne ce qui doit encore se produire pour rendre l’industrie plus sûre pour tout le monde, Clooney a déclaré : « Nous saurons quand nous verrons à quel point quelque chose d’autre va mal. Je suis sûr qu’il y a plus et quelqu’un nous le dira, alors nous devrons y prêter attention.

Appelant 60 ans une « déception » – « mais c’est ça ou mort » – Clooney a déclaré qu’il était reconnaissant de ne pas avoir atteint ce niveau de gloire à un plus jeune âge, alors qu’il n’était pas préparé à ses effets. Il se sent « chanceux d’être devenu célèbre quand j’avais 33 ans, pas 23 », parce que « j’aurais eu du crack dans mon front si j’avais eu 23 ans et si j’avais eu de l’argent et du succès ».

La célébrité extrême est « une lumière d’insecte », a-t-il ajouté, comparant le fait d’être sous le microscope de la célébrité à « ces lumières où les moustiques volent dans le zapper ».

« Quand vous êtes un jeune acteur, vous courez vers le succès, ce qui inclut également la célébrité. Et à la minute où vous y arrivez, vous pouvez vous brûler. Tout s’élève en termes de ce que vous pouvez faire ou dire – vous devez apprendre à être responsable. »

L’histoire continue

Clooney pense également que c’est l’échec, pas le succès, qui vous offre la meilleure éducation.

« Vous n’êtes pas préparé pour cela », a-t-il expliqué. « Vous devez avoir échoué en tant que ***load. Si vous avez, vous ne faites jamais confiance au succès. Chaque jour, je pense : « Si l’enfer se déchaîne, j’ai quelques maisons pour lesquelles j’ai payé comptant, je pourrais en vendre une. » Ma mentalité est toujours ça. Les échecs vous apprennent tout, vous n’apprenez rien du succès.

Au début de sa carrière, Clooney « a pris n’importe quel travail ». Il a ensuite acquis plus d’autonomie sur les projets qu’il pouvait mener, mais cela a également accru le risque d’échec. « Batman & Robin a été un désastre monumental et j’étais mauvais dedans, mais c’était une leçon. À partir de là, j’ai dit que tout devait être une question de scripts », a-t-il déclaré, mentionnant son travail avec le réalisateur Steven Soderbergh et les frères Coen qui lui a finalement valu les éloges de la critique.

Ces jours-ci, il se concentre principalement sur la famille. Avec sa femme Amal Clooney, il est le père de jumeaux de 4 ans, Alexander et Ella.

« J’ai dit à Amal, touchez du bois, je suis en bonne santé », a-t-il partagé. « Nous avons de jeunes enfants. Je veux pouvoir vivre tout ça.