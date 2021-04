George «Corpsegrinder» Fisher de Cannibal Corpse: «Nous ne chantons pas sur la politique; Nous ne chantons pas la religion ‘

CORPS DE CANNIBAL chanteur George Fisher “Corpsegrinder”, dont le groupe a fait l’objet de nombreuses controverses sur ses couvertures horriblement graphiques et son contenu lyrique, a déclaré Terry “Beez” Bezer de Knotfest.com “Mosh parle avec Beez” qu’il y a des choses sur lesquelles lui et ses compagnons n’écriront pas. “CORPS DE CANNIBAL, nous sommes fiers – nous ne chantons pas de politique; nous ne chantons pas sur la religion. Nous nous en tenons à l’écart », a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET).

Pêcheur a également pesé sur les personnes qui contribuent au ton vitriolique qui dissuade tant de personnes de s’engager dans des conversations publiques en ligne.

“Tout mon truc, c’est que si vous êtes une bonne personne, vous êtes une bonne personne”, a-t-il déclaré. “Si vous croyez en certaines choses politiquement ou philosophiquement [or] religieusement, tant mieux pour vous. Nous n’avons pas à être d’accord. Je ne te déteste pas pour ça. Mais certaines personnes ne peuvent pas lâcher prise et Internet devient fou. Tout le monde publie des choses, ‘Oh, cette personne fait ça, et il aime Atout, ‘ou’ Cette personne fait ça, et elle aime Biden». Et c’est juste, comme, ‘Oh, mec.’ Nous ne pouvons pas nous entendre tout de suite, parce que nous sommes censés rester à l’écart les uns des autres. Mais c’est, comme, en ligne, tout le monde est fou et s’attaque les uns les autres. “

CORPS DE CANNIBAL15e album studio de “Violence inimaginable”, est sorti le 16 avril via Disques Metal Blade. Erik Rutan, l’un des guitaristes les plus acclamés du death metal, connu pour son temps dans le cadre de ANGE MORBIDE tout au long des années 90 et au début des années 2000, ainsi que la gestion des voix / guitares pour LA HAINE ÉTERNELLE, a prêté sa guitare ainsi que ses compétences de production à l’effort, qui a été enregistré à son Enregistrement de mana à Saint-Pétersbourg, en Floride. Rutan produit auparavant quatre CORPS DE CANNIBAL albums (en plus de “Violence inimaginable”), aux côtés de GOATWHORE, VERT SOLAIRE et BELPHEGOR. En live à la guitare depuis 2019, il est devenu en 2020 membre à part entière, contribuant au processus d’écriture.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).