George ‘Corpsegrinder’ Fisher de Cannibal Corpse sort le premier single de son prochain album solo

CADAVRE CANNIBAL chanteur George « Corpsegrinder » Fisher a publié « Cuve acide », le premier single de son prochain album solo, intitulé « Corpsebroyeur ». Prévu pour le 4 février, l’effort de 10 chansons a été coproduit par Nick Bellmore (DEE SNIDER, ROYAUME DE TRIPLE) et Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et sera disponible via Jastala nouvelle étiquette de , Groupe Persévérance Musique.

« Cuve acide » présente une apparition en tant qu’invité par Pêcheur‘s CADAVRE CANNIBAL compagnon de groupe Erik Rutan.

Broyeur de cadavres commente : « Quand Jamey m’a approché pour faire ce disque, j’étais excité d’entrer en studio avec Erik Rutan et enregistrer les voix. C’est un mélange de death metal, thrash et hardcore, et ça sonne lourd comme l’enfer !!! Je suis vraiment excité à ce sujet et j’ai hâte que le monde l’entende !!! »

Jasta ajoute : « Travailler avec George a été un rêve devenu réalité, c’est l’un des meilleurs mecs du metal et l’une des voix les plus brutales JAMAIS. Il s’est surpassé sur cet album ! »

À travers les années, Pêcheur est devenu une figure bien-aimée de la scène metal et au-delà, ayant l’une des voix les plus brutales de la musique heavy. En plus d’avoir passé plus d’un quart de siècle à affronter CADAVRE CANNIBAL, il a été impliqué dans plusieurs projets parallèles, dont CHEMIN DE POSSESSION et DOMINION SERPENTINE. Il a également été invité sur divers enregistrements d’actes tels que SUFFOCATION et SILENCE SUICIDE.

Plus tôt cette année, Pêcheur Raconté Kerrang ! magazine sur la façon dont il s’est intéressé pour la première fois au métal extrême : « Je suis passé de SABBAT NOIR à [JUDAS] PRÊTRE et IRON MAIDEN, mais quand nous avons découvert la merde la plus lourde, c’était SLAYER et VENIN et GEL CELTIQUE et VOIVOD et POSSÉDÉ – tout nous a frappés à la fois. On écoutait du heavy metal et puis ils nous ont lâché un putain d’immeuble. L’un de mes premiers souvenirs est mon ami Steve jouer de DESTIN MISÉRICORDANT EP, et je n’avais jamais rien entendu de tel. Roi Diamant est mon chanteur préféré de tous les temps, et quand nous avons entendu cet EP pour la première fois, c’était « C’était quoi ce bordel ? » J’ai commencé à faire des démos et à explorer des groupes plus underground. Quand le CADAVRE CANNIBAL démo est sortie, je crois que j’étais déjà dans mon premier groupe, qui s’appelait MOULIN À CORPS. Nous avons nommé le groupe d’après un DÉCÈS chanson. »



