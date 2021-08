George Costanza de Seinfeld : les moments les plus drôles du personnage de Jason Alexander

George Experiences “Shrinkage” (Saison 5, “Les Hamptons”)

En visitant une maison de plage des Hamptons appartenant à des amis communs, la petite amie de Jerry, Rachel (Melanie Smith), tombe accidentellement sur George alors qu’il enlève son maillot de bain et est incapable de résister à rire à la vue. George s’exclame frénétiquement “J’étais dans la piscine!” ce qui est clarifié plus tard lorsqu’il dit à Jerry que l’eau était froide, provoquant un certain changement dans son apparence qui a conduit à l’embarras. Lorsqu’ils apprennent qu’Elaine n’était pas au courant du phénomène de « rétrécissement », George craint que Rachel n’ait pas non plus les connaissances nécessaires pour comprendre la situation et puisse ruiner sa relation avec Jane (Melora Walters) en lui en parlant, ce qui est, bien sûr, exactement ce que arrive.