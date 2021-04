George devient gigantesque en l’absence de Kawhi

Hawks 112 – Magie 96

Les Hawks sont une réalité. Ils ont huit victoires lors des dix derniers matchs et restent en tête (quatrième) de l’équipe de l’Est qui vient derrière les trois favoris (Sixers, Nets et Bucks). Avec le meilleur match de Lou Williams depuis son retour à Atlanta (22 points) et avec Trae en tant que leader, ils ont cassé la rencontre au quatrième quart pour battre un Magic qui pense déjà plus à l’avenir.

Knicks 109 – Frelons 97

Si les Hawks sont sérieux, les Knicks ne le sont pas moins. Septième victoire consécutive (meilleure séquence en championnat) pour la Grosse Pomme, qui a frappé la ligne droite au troisième quart (31-16). Dans ce quatrième RJ Barrett a marqué 18 de ses 24 points. Les Hornets, sans LaMelo Ball pour le reste de l’année et pour l’instant non sans Gordon Hayward, tombent lentement dans la lutte pour les positions qui donnent directement place aux playoffs.

Blazers 112 – Clippers 113

Un match extrêmement régulier à Portland, décidé par petits détails et pour lequel il était le meilleur joueur de la soirée sur le court. Paul George a effectué deux lancers francs à 5 secondes de l’arrivée qui finiraient par donner la victoire aux Clippers. L’attaquant a terminé avec un double-double de 33 points et 11 rebonds, se faisant grand en l’absence de Kawhi Leonard, qui sera absent pendant au moins une semaine. Les Blazers sont toujours sur une mauvaise séquence et ne peuvent pas chasser le fantôme du play-in.

Rois 120 – Loups 134

Les Timberwolves du Minnesota abandonnent la lanterne rouge de la ligue, un honneur discutable qui appartient désormais aux Houston Rockets. Ils le font grâce à leur deuxième victoire du parcours sur les Sacramento Kings, dont la dernière victoire contre les Mavs était un mirage – c’est le seul match qu’ils ont gagné dans les dix derniers. Dans les Wolves, un grand match pour son Big Three, avec 28 points d’Anthony Edwards et D’Angelo Russell et 26 de Karl-Anthony Towns, qui a également ajouté 18 rebonds, son record de la saison.

Pélicans 129 – Filets 134

Kyrie Irving joue dans une finition stratosphérique avec 8 points à la dernière minute qui sauvent la moitié des Brooklyn Nets dans le cadre. Quatrième défaite consécutive pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Lisez la chronique ici.