George et Amal Clooney abordent les rumeurs de grossesse

La nouvelle a éclaté récemment que George Clooney et sa femme Amal Clooney attendaient un autre enfant ensemble, cependant, ne levez pas votre verre tout de suite. Selon E! Nouvelles. Les deux ont accueilli leurs jumeaux en juin 2017 et partagent avec bonheur leurs souvenirs avec les fans depuis.

Clooney explique pas mal ce que c’est que d’être père de deux jeunes enfants à l’âge de 60 ans, et a expliqué pourquoi lui et sa femme ont choisi les noms de leurs enfants qu’ils ont fait. Il a déclaré au magazine AARP plus tôt cette année qu’ils étaient allés avec Ella et Alexander parce qu’ils “ne voulaient pas, comme, des noms bizarres pour nos enfants”, ajoutant qu’ils “allaient déjà avoir assez de problèmes” parce que “c’est difficile être le fils de quelqu’un de célèbre et de succès.” Il a ensuite passé en revue une liste d’un certain nombre d’enfants de célébrités qui se sont suicidés à cause des défis liés à la séparation d’une famille célèbre.

“Le fils de Paul Newman s’est suicidé. Le fils de Gregory Peck s’est suicidé. Bing Crosby a fait se suicider deux fils”, a-t-il expliqué. “J’ai un avantage parce que je suis tellement plus âgé qu’au moment où mon fils se sentira compétitif, je serai littéralement en train de gommer du pain.” L’acteur légendaire a été très ouvert au fil des ans et a commencé plus tard dans la vie avant d’avoir des enfants, et admet que lorsqu’il a découvert qu’ils avaient des jumeaux, il a été un peu surpris, mais néanmoins, un père très fier et heureux. Il a plaisanté en disant que pour traverser la quarantaine avec des bambins jumeaux, il avait eu recours à beaucoup d’alcool.

“Comment avez-vous traversé des mois de quarantaine avec des tout-petits à la maison?” George Stephanopoulos de Good Morning America a demandé à l’acteur. Clooney a répondu : “Eh bien, tu sais, je bois, George, je bois. C’est comme ça qu’on s’en sort.” Dans une autre interview avec PEOPLE, l’homme de 60 ans a expliqué que même si ses enfants sont des jumeaux, ce sont deux personnalités très différentes. “C’est drôle, ce sont des jumeaux, mais ils sont très différents. Ella est très timide avec les adultes. Nous avons un chiot Saint Bernard, Rosie, et elle pèse environ 125 livres d’énergie pure. Elle s’est fait piquer par une abeille, et maintenant quand nous promenons le chien et que les randonneurs passent, Ella cache en quelque sorte son visage tandis qu’Alexander s’approche et dit: “Rosie s’est fait piquer par une abeille.” Il l’explique à tout le monde.”