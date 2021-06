George et Charlotte sont sur le point de prendre d’assaut un voyage tactique aux États-Unis – “Ce serait des obstacles” | Royale | Nouvelles

George et Charlotte sont devenus des grands titres au sein de la famille royale ces dernières années et ravissent les fans lorsqu’ils apparaissent occasionnellement en public. Il y a eu une vague d’excitation lorsque le couple est apparu avec leur père, le prince William, lors d’un voyage pour la fête des pères pour lancer un semi-marathon le week-end alors que les fans jaillissaient de la façon dont les enfants avaient pris de la hauteur depuis leur dernière apparition publique. Les images de George, 7 ans et de Charlotte, 6 ans, sont soigneusement contrôlées par William et Kate, duchesse de Cambridge, qui sont déterminés à donner à leurs enfants un sentiment de normalité et d’intimité à mesure qu’ils grandissent, ce qui le rend encore plus intéressant lorsque la famille se lance dans une sortie rare.

S’adressant à Express.co.uk, biographe royal et connaissance du prince Charles, Howard Hodgson a déclaré qu’il pensait que les enfants pourraient bientôt également exercer leur attrait international.

Après que le président américain Joe Biden a invité la reine à lui rendre visite à la Maison Blanche, les observateurs royaux ont spéculé qu’elle enverrait William et Kate à sa place, car la femme de 95 ans s’abstient désormais de voyager à l’étranger quand elle le peut.

M. Hodgson a ensuite affirmé que si leurs deux enfants aînés devaient rejoindre les Cambridges, ils seraient des “coupeurs de spectacle”.

Il a déclaré: «La famille royale est de merveilleux ambassadeurs du Royaume-Uni à travers le monde et nulle part plus qu’aux États-Unis.

«Par conséquent, une offensive de charme menée par le prince Charles ou le prince William pourrait être très utile.

“Le prince de Galles est respecté et admiré au plus haut niveau aux États-Unis et le duc et la duchesse de Cambridge – surtout s’ils sont accompagnés de leurs enfants – y seraient des incontournables.”

Kensington Palace a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Express.co.uk.

Les deux aînés des enfants de Cambridge sont désormais des voyageurs aguerris.

George a fait les gros titres du monde entier lorsqu’il a accompagné ses parents à Sydney et en Nouvelle-Zélande en 2014, faisant écho au voyage que la princesse Diana a fait avec le nouveau-né Prince William en 1983.

LIRE LA SUITE: William et Kate aident les enfants en deuil en disant que Philip est désormais un «ange»

Dans un communiqué publié l’année suivante, le PDG de la société, David Haigh, a déclaré : « Les enfants royaux ont un impact positif sur les ventes de vêtements et de marques de jouets particuliers qu’ils portent ou avec lesquels ils jouent.

“En ce sens, ils ont un effet très similaire sur les marques comme leur mère, la duchesse de Cambridge, qui a une vraie touche Midas… tout ce qu’elle touche se transforme en or.”

On disait que George valait moins à 2,4 milliards de livres sterling, mais c’est parce qu’il y a plus d’argent dans l’industrie de la mode pour filles.

Son influence dans le monde de la mode est également étonnante ; la couverture qu’il a enveloppée lors de sa première apparition publique après sa naissance a été commandée plus de 10 000 fois dans les heures qui ont suivi.

Cela est devenu connu sous le nom d’effet Prince George, qui n’a fait que grandir avec l’âge royal.

Son premier portrait de Noël a vu sa tenue se vendre en ligne avant même que les photographies officielles ne soient publiées.

Comme George est le troisième sur le trône, suivi de sa sœur puis de son frère cadet, les frères et sœurs ne s’intéresseront plus qu’à mesure qu’ils grandiront.

La popularité du compte Instagram partagé de William et Kate, @dukeandduchessofcambridge, avec plus de 12 millions de followers, montre à quel point la famille a une base de fans en bonne santé.

Leur photo la plus appréciée de 2020 a été prise par Kate elle-même, montrant William en train de câliner ses trois enfants avant son anniversaire l’année dernière – elle a reçu un nombre stupéfiant de 2 416 000 likes.