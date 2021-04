George Floyd, Adam Toledo et pourquoi il est temps d’arrêter de diffuser des vidéos policières violentes

George Floyd a crié pour sa mère dans ses derniers instants. Adam Toledo n’en a pas eu le temps.

Deux morts aux mains de la police. Un prolongé. L’autre soudain. Les deux tragiques. Ce sont les serre-livres obsédants que les images modernes de la brutalité policière nous ont livrées la semaine dernière.

La dernière semaine de témoignages dans le procès de l’ancien officier Derek Chauvin a débuté lundi dernier. Pour faire valoir leurs arguments respectifs, la défense et l’accusation ont mis en boucle des vidéos traumatisantes de la mort de Floyd en 2020 à Minneapolis.

Le même jour, les médias nationaux ont commencé à faire des reportages sur Daunte Wright, un automobiliste noir de 20 ans que la police de Brooklyn Park a abattu le 11 avril – à seulement 10 miles de l’endroit où Floyd a pris son dernier souffle. Mercredi, j’ai regardé avec horreur le deuxième lieutenant Caron Nazario, qui est noir et latino, dans son uniforme militaire lors d’un arrêt de la circulation en Virginie. Sa vidéo a été diffusée à plusieurs reprises sur tous les principaux réseaux câblés.

Et jeudi, Adam Toledo, 13 ans, qui est Latino, est apparu sur mon écran de télévision et de smartphone, levant les mains pour se rendre à un officier qui lui a tiré dessus en moins de deux secondes le 29 mars, réglant la balance de traumatisme à un niveau insupportable pour tant de gens.

Que pouvons-nous gagner, me suis-je demandé, de la poursuite du visionnage de ces vidéos? Je suis un spécialiste des sciences sociales, alors j’y pense peut-être plus souvent que la plupart des gens. Au cours des 10 dernières années, j’ai étudié comment les Afro-Américains utilisent les médias mobiles et sociaux pour documenter la brutalité policière. Comme beaucoup, j’espérais au départ que l’augmentation de cette documentation entraînerait des changements de politique généralisés à travers le pays.

Ce système de police américain a créé un cycle diabolique de témoignage citoyen

Je pensais que si les gens pouvaient enfin voir la véritable horreur à laquelle de nombreux Noirs et bruns étaient confrontés quotidiennement dans leurs propres communautés, alors le changement se produirait rapidement. De la même manière que le mouvement des droits civiques a pris de l’ampleur à cause des horribles photographies d’Emmett Till, je savais qu’il y avait du pouvoir à avoir une preuve visuelle – ou même un contre-récit visuel lorsque la police ment, comme ils l’ont fait avec la mort de Toledo et de Laquan McDonald.

L’année dernière a cependant été un point de rupture pour moi. Voir George Floyd mourir à la télévision aux heures de grande écoute, encore et encore, était trop. Cela me paraissait voyeuriste – pas vaillant – parce que je réalisais que les morts des Noirs étaient les seules que les médias d’information diffusaient à la télévision.

Au milieu des soulèvements mondiaux de Black Lives Matter l’année dernière, j’ai exprimé mon inquiétude quant à la manière dont les agences de presse géraient la vidéo de Floyd. Dans les magazines, à la télévision et à la radio, j’ai supplié les journalistes de prendre en compte le traumatisme auquel les Afro-Américains sont confrontés lorsqu’ils voient la disparition de leur proche retransmis instantanément à la télévision, comme les grands moments sportifs. J’ai exhorté le public à réfléchir avant de publier Black Death sur leur calendrier des médias sociaux. J’ai suggéré que les gens assimilent ces vidéos mortelles de rencontres policières à des photographies de lynchage modernes, qui méritent un respect sombre au lieu d’être visionnées occasionnellement.

Ce message est devenu viral. Des journalistes du monde entier m’ont appelé et m’ont envoyé un e-mail pour savoir comment signaler les brutalités policières sans montrer ces images. De nombreux journalistes m’ont demandé si un arrêt sur image avant le moment de la mort serait plus respectueux que de montrer toute la vidéo. Je me souviens avoir offert un «oui» réticent. Mais voir l’image immobile de Daunte Wright terrifié dans sa voiture, ou voir Adam Toledo se rendre, a changé d’avis. Même les vidéos abrégées ont été traumatisantes.

La semaine dernière, j’ai réalisé que nous nous posions les mauvaises questions depuis le début. Les questions n’auraient jamais dû être: «Avons-nous une vidéo de ce meurtre policier?» ou, “Le corps de l’officier était-il allumé?” Au lieu de cela, nous aurions dû nous demander pourquoi nous avons jamais exigé que les communautés marginalisées produisent ce type de «preuve» visuelle en premier lieu. Pourquoi les Noirs et les Marrons ont-ils été contraints de pré-plaider leurs propres procès pour meurtre de cette manière? Pourquoi était-il nécessaire de former un contre-récit au vieux stéréotype de la criminalité des Noirs et des Marrons? Pourquoi avons-nous jamais eu besoin de produire un scénario parallèle à un rapport de police officiel?

Ce système de police américain a créé un cycle diabolique de témoignage citoyen. Premièrement, le cycle exige que la famille d’une victime partage les derniers moments tragiques de ses proches avec le public. Ensuite, il invite ces moments à être séparés, d’abord par les médias d’information et finalement par un jury – et c’est si l’affaire est un jour jugée. Enfin, il laisse le tué pour être enseveli en ligne, souvent sans le consentement de la famille. Ensuite, le cycle se répète avec une nouvelle personne, une nouvelle famille, un nouveau titre et un nouveau hashtag.

Le centre ne peut pas tenir. Les mêmes communautés noires et brunes à qui on demande de rester calmes, de rester dociles et de supporter stoïquement sont les mêmes groupes qui ont regardé le siège du 6 janvier sur le Capitole se dérouler. Ils ont vu des insurgés blancs pénétrer par effraction dans un bâtiment fédéral – avec l’aide de nombreux policiers qui leur ont ouvert les portes – et ont vécu pour en parler. Ils ont également regardé un autre enfant – Kyle Rittenhouse, 17 ans, qui est blanc – franchir les frontières de l’État de l’Illinois au Wisconsin avec l’intention de tirer sur des manifestants contre la brutalité policière en août 2020. Lorsque Rittenhouse s’est approché de la police, portant un fusil d’assaut et après avoir tué deux personnes, la police lui a donné de l’eau en bouteille et plus tard lui a envoyé des dons financiers pour ses frais juridiques.

Pour toutes ces raisons, je crois maintenant que la diffusion de vidéos de mort noire et brune aux mains de la police renforce la suprématie blanche. Cela ne le dissuade pas. Ces vidéos n’exposent plus un système de police corrompu. Ils rappellent une hiérarchie sociale qui accorde à la police une immunité qualifiée, récompense les justiciers racistes par la renommée d’Internet et de l’argent, et punit les communautés de couleur de mort si elles remettent en question cet ordre.

J’appelle à un moratoire sur la diffusion de ces vidéos à la télévision et en ligne à moins que la famille de la victime n’accepte une telle publicité. De la même manière qu’un amendement à la loi Comstock de 1873 a interdit la circulation des cartes postales de lynchage dans le système postal américain, les législateurs peuvent utiliser le Broadcast Decency Enforcement Act de 2005 (BDEA) pour infliger des amendes aux journaux télévisés et aux plateformes de médias sociaux qui continuent à profitez de ces images traumatisantes.

Le président George Bush a adopté le BDEA pour décupler les amendes pour indécence après le tristement célèbre incident de Nipplegate lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl 2004. Il est déconcertant de penser que Justin Timberlake faisant sauter un morceau du corset de Janet Jackson – pour révéler sa poitrine nue à la télévision – était considéré comme suffisamment obscène pour inspirer une nouvelle législation, tandis que la diffusion de séquences policières fatales continue d’être autorisée.

«Voir George Floyd mourir à la télévision aux heures de grande écoute, encore et encore, était trop. Cela me paraissait voyeuriste – pas vaillant – parce que je réalisais que les morts des Noirs étaient les seules que les médias d’information diffusaient à la télévision », écrit Allissa V. Richardson.Stephen Maturen / .

La suppression de l’incitation financière pour les médias d’information à diffuser ces horribles vidéos peut forcer les journalistes à s’engager dans une narration plus réparatrice. Ce genre de journalisme ne ferait pas jouer la vidéo de Toledo au ralenti à la recherche d’une arme à feu. Il demanderait plutôt quel genre d’échecs systémiques ont conduit un jeune de 13 ans à être dehors à 2 heures du matin en premier lieu? Quel genre de préjugés endémiques a conduit la police de Virginie à ne pas tenir compte de l’uniforme militaire du lieutenant Nazario, au lieu de considérer son autre uniforme, sa noirceur? Quel genre de cruauté systémique a amené Chauvin à croire que les plaidoyers de George Floyd pour sa vie n’avaient pas d’importance? Telles sont les questions difficiles auxquelles la politique, et non d’autres images policières, peut répondre. C’est là que le journalisme doit aller ensuite.

Le chemin vers le démantèlement des services de police meurtriers sera long. Je crois que les médias d’information peuvent aider à relancer le processus, en supprimant l’idée fausse selon laquelle les communautés afro-américaines et latino-américaines doivent jouer à ce jeu de l’empathie vidéo devant la justice. Il est temps de commencer simplement à croire aux communautés de couleur. Nous avons suffisamment de preuves. Nous avons assez de douleur. Ce que nous n’avons pas, c’est une réforme. Et nous le devons à tant de gens, en particulier à ceux qui ont appelé leur mère sur le trottoir et à ceux qui ont expiré avant même d’avoir eu cette chance.

Allissa V. Richardson, PhD, est l’auteur de Bearing Witness While Black: Afro-Américains, Smartphones et la nouvelle manifestation #Journalisme. Elle est professeure adjointe de journalisme à la Annenberg School de l’Université de Californie du Sud.