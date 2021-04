George Floyd Memorial participants interviewé par Ami Horowitz, Ce qui s’est passé est choquant et triste ⋆ .

Hier, un journaliste exceptionnel, Ami Horowitz, s’est rendu au mémorial George Floyd à Minneapolis pour demander aux personnes rassemblées en signe de protestation ce qu’elles pensaient se passer. Les réponses qu’il a reçues étaient absolument choquantes!

Voir par vous-même…

Je suis allé au mémorial George Floyd à Minneapolis pour parler aux manifestants. pic.twitter.com/G3zBJjAPDo – Ami Horowitz (@AmiHorowitz) 20 avril 2021

Certaines de ces personnes vues dans la vidéo approuvaient de «brûler la ville». C’était une simple confession qu’ils préféreraient voir l’anarchie dans la rue. De plus, une personne a dit: «Pour qu’ils puissent voir que nous sommes ici.»

Une autre personne interrogée a déclaré qu’il ne devrait même pas y avoir de procès et que Derek Chauvin devrait simplement être condamné sur-le-champ – la vidéo était suffisante. Un autre a dit qu’il appuierait la «justice de rue» à Cauvin. Le vigilantisme est évidemment une chose pour laquelle ils sont en faveur de Chauvin et de quiconque partage sa couleur de peau.

Un autre commentaire tout aussi étonnant a été lorsqu’une troisième personne a indiqué que Chauvin aurait dû être «nourri aux loups». Vissez la procédure régulière. C’est pour une société civilisée et c’est apparemment «comme l’an dernier».

Horowitz leur a posé une bonne question: combien de Noirs non armés ont été tués l’année dernière? Les libéraux pensent que les hommes noirs non armés meurent par milliers chaque année, une idée fausse commune à tous. En fait, comme les manifestants interrogés ont montré à Horowitz leur ignorance.

Les nombres variables dépendent des statistiques que vous vérifiez. En 2019, selon USA Today, il y avait 13 personnes. Ces personnes pensaient qu’il y avait un génocide de la race noire avec des fusillades impliquant la police. Il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi ils pourraient croire que c’est le cas, compte tenu de l’attention démesurée accordée à toute prise de vue politique impliquant une personne noire – en particulier si le doigt de déclenchement est blanc – selon les médias.

De plus, l’interprétation des médias est fausse et irresponsable. Ils manipulent la réalité pour l’adapter à un programme. En tant que telle, cette manipulation nuisible peut être vue par leurs perceptions. Combien de personnes croient cela, même si elles ne sont peut-être pas aussi extrêmes dans leurs expressions que ces personnes?

Ami a demandé quel pourcentage du pays était suprémaciste blanc? Une question supplémentaire où la réponse, encore une fois, était différente de la réalité réelle. Ces individus nourris avec ces ordures manipulées sont détachés de la réalité. Un répondant pensait que «la majeure partie du pays» était un suprémaciste blanc. Cette manifestante en particulier a déclaré qu’elle ne voulait pas divulguer d’informations qui l’incrimineraient, mais elle a dit oui. Elle a également indiqué que ces personnes devraient peut-être obtenir la «justice de rue».

Une autre a expliqué qu’elle ne disait pas vraiment de tuer les Blancs, “Mais …”

Cette vidéo est absolument dingue. Il est basé sur des mensonges et un récit médiatique qui ne semble pas s’arrêter de si tôt. Personnellement, je pense que cette perception extrême concerne un nombre relativement restreint de personnes, mais la perception erronée des fusillades policières semble généralisée.

Les médias traditionnels ont beaucoup à répondre alors qu’ils continuent à cultiver cette rhétorique non américaine et qui divise. Il ne fait aucun doute que les salles de rédaction de MSNBC et de CNN étaient remplies de champagne, de jubilation et d’acclamations une fois que le verdict de Derek Chauvin a été annoncé.

Cela doit cesser. Les gens doivent être informés par la vérité et non par des récits prescrits et désirés.

