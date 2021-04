George Floyd Square est un désastre criblé de criminalité, les propriétaires d’entreprise noirs s’expriment – RedState ⋆ .

Avec le verdict de culpabilité prononcé contre Derek Chauvin, le sanctuaire quasi religieux de George Floyd à Minneapolis continue de causer des problèmes majeurs à ceux qui y vivent. Alors que les étrangers affluent et que la criminalité augmente, y compris au moins un meurtre sur la place, ceux qui vivent réellement dans la région en paient le prix.

Maintenant, les propriétaires d’entreprises noirs s’expriment et demandent que quelque chose soit fait pour améliorer leur situation.

Les propriétaires d’entreprise noirs de George Floyd Square à Minneapolis demandent de l’aide alors que la criminalité augmente et que les revenus chutent https://t.co/XQGF3zmyLH – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 24 avril 2021

Les entreprises appartenant à des Noirs autour de la zone où George Floyd a été tué à Minneapolis l’année dernière disent avoir désespérément besoin de l’aide de la police. Les marchands noirs opérant au coin de la 38th Street et de Chicago Avenue, connue sous le nom de George Floyd Square, ont du mal à rester ouverts en raison de la criminalité endémique et disent que la police a bloqué l’intersection, créant une zone autonome dangereuse, selon le New York Post. «La ville m’a mis en danger», a déclaré jeudi le propriétaire de Smoke in the Pit, deux jours après que Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre pour la mort de Floyd. «Ils nous ont enfermés ici et nous ont laissés derrière.» Plusieurs magasins du quartier sont fermés et le New York Post a rapporté que de nombreux propriétaires et travailleurs avaient peur de commenter la situation désastreuse par crainte de représailles.

Je ne pense pas que la police devrait être blâmée ici, et je ne pense pas non plus que ce soit elle qui devrait régler cette situation. La raison pour laquelle la ville a fini par bloquer la place est que les choses y sont devenues beaucoup trop dangereuses pour continuer à permettre à la circulation de circuler librement. Les groupes de protestation bloquaient régulièrement les rues, causaient des troubles et créaient un environnement dangereux pour les passants.

Malheureusement, comme l’article le suggère, la peur des représailles laisse probablement de nombreux propriétaires d’entreprise de la place Geoge Floyd dans une position où ils ne se sentent pas capables de dénoncer ce qui cause vraiment leurs problèmes – le mouvement Black Lives Matter.

Eux et d’autres groupes d’activistes continuent à utiliser la place comme support politique et zone de rassemblement. La police réagit simplement à cela et essaie de s’assurer qu’il n’y a pas d’escalade. En outre, il y a eu de nombreux rapports selon lesquels les militants et les justiciers ne laissent pas la police entrer régulièrement dans la zone pour commettre des crimes. Ainsi, vous obtenez les pics de criminalité dont il est question ici. Que vous parliez de vol d’automobile ou de crimes violents, ils ont augmenté depuis l’été dernier.

Cela va de pair avec ma récente critique de Black Lives Matter. Comment le mouvement a-t-il réellement amélioré la vie de quiconque, et encore moins des Noirs américains? Dans les villes où BLM a été le plus actif, nous avons constaté une forte augmentation de la criminalité, y compris des meurtres. Nous avons vu la ruine économique dans les endroits où des émeutes ont eu lieu. À quel moment la communauté noire dit-elle que ça suffit? Peut-être que ces propriétaires d’entreprises de George Floyd Square y parviennent, mais s’ils se concentrent uniquement sur la suppression de certaines barricades par la police, ils ne verront pas le changement qu’ils souhaitent. Il est temps d’appeler qui en est vraiment responsable.