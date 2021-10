George Foreman remercie l’arbitre Russell Mora et dit : « Oubliez-moi, Mike Tyson et Joe Frazier

Tyson Fury et Deontay Wilder ont reçu à juste titre tous les applaudissements après leur magnifique combat de 11 rounds le week-end dernier.

Cependant, l’ancien champion du monde des poids lourds George Foreman a fait l’éloge de quelqu’un d’autre – l’arbitre Russell Mora.

Mora est l’un des officiels de boxe les plus expérimentés

Mora, qui était l’homme au milieu du combat pour le titre à Las Vegas, est peut-être passé sous le radar pour la façon dont il a officié le concours historique.

Mais Foreman a assuré qu’il a donné à l’arbitre la reconnaissance qu’il méritait, le remerciant pour son rôle dans le combat.

Foreman a remercié Mora

Foreman a tweeté : « ‘Russell Mora’. Son poids n’était pas indiqué ; Mais l’arbitre dans le combat Fury/Wilder, samedi soir était le vrai « géant » de la nuit ; non biais du début à la fin ; précis sur l’arrêt.

« Merci de la boxe. »

Foreman a également donné son avis sur le combat lui-même, qui a vu Fury conserver son titre WBC Heavyweight.

Tyson Fury a conservé son titre WBC à Las Vegas

Le «Gypsy King» a été terrassé deux fois pendant le combat mais, à la fin, il a obtenu le KO au 11e tour à Las Vegas.

Et Foreman, qui est double champion du monde des poids lourds et médaillé d’or olympique, affirme que le combat était « le meilleur combat pour le titre de tous les temps ».

Il a tweeté : « Foreman, Frazier et même Tyson : oubliez-nous tous ; C’est un nouveau jour et tout tourne autour de Tyson Fury et Wilder. Ils ont mis le meilleur titre (poids lourd) [fight] déjà. »

« Tout tourne autour de Fury et Wilder », déclare Foreman

C’est une opinion qui a été partagée par la majorité de la communauté de la boxe, y compris le promoteur Frank Warren, qui a déclaré à talkSPORT que c’était le meilleur combat de poids lourds qu’il ait jamais vu.

« C’était historique, n’est-ce pas ? Je dois être honnête, c’est le meilleur combat de poids lourds en direct que j’ai jamais vu », a déclaré Warren au Weekend Sports Breakfast.

« C’était juste incroyable. Les deux ont fait preuve d’un tel courage, ce sont de vrais guerriers et il faut deux gars pour se battre comme ça et vous devez leur tirer votre chapeau à tous les deux.