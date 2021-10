George Foreman s’exprime sur la lutte contre Muhammad Ali

(Photo : Fourni)

«Quand on m’a proposé de combattre Muhammad Ali, j’ai pensé, pourquoi pas ? Je vais gagner 5 millions de dollars, un salaire que peu de gens pouvaient espérer gagner à l’époque et je vais aussi vaincre un homme légendaire, mais qui est déjà vieux, et il ne me posera pas de problèmes ».

« Ma confiance était très élevée, j’avais détruit Ken Norton au Venezuela, l’homme qui l’avait battu et fracturé la mâchoire et avait submergé Joe Frazier, l’homme qui avait pris son invaincu et l’avait jeté sur la toile ne pouvait pas perdre, c’était impossible ”.

« Même dans un match d’entraînement, un partenaire d’entraînement m’a coupé avec son coude alors qu’il cherchait à se protéger et ils m’ont dit que le combat devait être suspendu, ce à quoi je me suis opposé, car j’étais sûr que cela ne serait pas un facteur pour moi pour pouvoir gagner. Oui, j’étais très confiant ».

«Je pensais que je le vaincreais avec ma grande force et l’enverrais à la retraite, mais la vie m’a appris une grande leçon cette nuit-là au Zaïre. Et quand je suis tombé, je ne pouvais pas le croire, je ne me suis pas levé à temps parce que mon esprit n’a pas compris que ce vieil homme m’avait jeté.

«Et quand j’ai compris si j’avais déjà perdu, j’ai fait de nombreuses excuses pour apaiser ma douleur. Mais ensuite, j’ai réalisé que j’avais été battu par l’un des hommes les plus intelligents que j’aie jamais rencontrés. Ai-je perdu le combat ? Non, j’ai vraiment gagné à faire partie de l’histoire. » – George Foreman