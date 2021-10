George Galloway éclate de fureur alors que le mot « effrayant » est interdit en Écosse | Royaume-Uni | Nouvelles

La principale organisation artistique, fondée par le gouvernement écossais en 2006, a abandonné le mot après avoir découvert qu’il était utilisé comme un terme péjoratif pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, « spooky » devrait toujours être utilisé dans les fêtes de cette année. période, y compris lors d’événements tels que l’événement Spooktacular de Silverburn et d’organisations telles que VisitScotland et les supermarchés. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’engagements croissants à lutter contre le racisme à la suite du mouvement Black Lives Matter.

Récemment, le NTS a récemment identifié une liste de mots offensants, qui comprend « effrayant ».

Une source du théâtre a déclaré au quotidien écossais Daily Record que même si personne ne s’est plaint du mot, ils restent déterminés à lutter contre le racisme et sont « très prudents ».

L’initié a déclaré: « Personne ne s’en est plaint, mais il y avait des inquiétudes qu’ils pourraient à l’avenir.

«Cela peut sembler fou, mais NTS s’est engagé à lutter contre le racisme, il faut donc être très prudent dans le langage qu’il utilise.

« Il n’y a peut-être pas beaucoup de gens qui savent que » effrayant « peut également être utilisé comme raciste mais, même si c’est une personne qui est offensée, c’est une personne de trop. »

Mais la décision d’interdire le mot Halloween a suscité une réaction furieuse de la part de M. Galloway, fondateur et porte-parole principal du parti All for Unity, qui a disputé un certain nombre de sièges aux élections écossaises de mai.

Réagissant à la nouvelle, il a écrit sur Twitter : « Je n’observe pas Halloween ou Guy Fawkes Day, pour des raisons religieuses.

« Mais pour l’Ecosse d’interdire l’utilisation du mot » effrayant « parce que, inconnu de 99,99% d’entre nous, le mot a été utilisé comme une insulte raciale il y a 80 ans est Peak Natland. »

Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les officiers militaires américains ont commencé à l’utiliser comme un terme péjoratif pour parler des pilotes noirs.

Il a été vu dans The Human Stain, écrit par Philip Roth en 2000.

L’auteur y raconte l’histoire d’un universitaire qui a dû démissionner après avoir traité deux étudiants noirs de « fantômes ».

Il y a onze ans, en 2010, la chaîne de supermarchés Target a présenté des excuses après que le détaillant ait vendu des figurines de soldats noirs appelées « Spook Drop Parachuters ».