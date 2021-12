George Galloway furie alors que sa fille est maltraitée dans un magasin écossais | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’ancien député s’est adressé à Twitter à la suite de l’attaque, qui aurait eu lieu mardi à 12h50. M. Galloway a affirmé qu’il avait une photo de l’agresseur et qu’il « ne laisserait pas tomber cela » et a contacté la police écossaise pour enquêter.

Il a tweeté : « Ma fille – portant son bébé ! – a reçu l’ordre de » rentrer en Angleterre, vous anglais **** » dans votre magasin Dumfries @Tesco à 12h50 aujourd’hui.

« J’ai une photo de son agresseur racial.

« Je ne laisserai pas tomber ça.

« Je ne suis pas ce genre de père. »

Il a ajouté plus tard: « Elle était secouée.

« D’autant plus qu’elle est née et s’identifie comme écossaise.

« Bien que, comme elle le souligne, cela n’a aucune importance de toute façon.

« Grande lumière du jour, à Tesco, avec un bébé dans les bras! »

LIRE LA SUITE: Galloway éclate à Bruxelles dans une rangée de migrants

Bev H a ajouté : « Un peu inquiétant.

« J’ai déménagé à Dumfries et Galloway il y a quatre mois et j’ai été accueilli et traité avec respect et convivialité.

« Espérons qu’il ne s’agissait que d’un incident isolé. En fait, je vais faire du shopping aujourd’hui à Dumfries Tesco.

« J’espère que votre fille pourra mettre ça derrière elle. »

D’autres ont souligné que Dumfries est une ville unioniste et que beaucoup n’ont jamais entendu d’insultes racistes.

Un autre utilisateur, Fee H, a commenté : « J’achète chez Dumfries Tesco tous les deux jours.

« En 8 ans, je n’ai jamais entendu ni reçu d’insultes racistes.

« Je suis anglais – un incident isolé qui devrait être traité de manière appropriée.

« D’après mon expérience, je n’ai jamais rencontré de sentiment anti-anglais depuis 8 ans que je vis ici. »

Avec Lee Carden ajoutant : « En tant que visiteur régulier en Écosse, dans la plupart des régions et depuis de nombreuses années.

« Je n’ai jamais reçu ni été témoin d’hostilité envers les Anglais.

« La plupart de mes voyages de travail sont en Ecosse, j’y ai des amis et j’assiste à de nombreux événements là-bas. »

Express.co.uk a contacté Police Scotland et George Galloway pour un commentaire