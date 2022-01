Sir Tony a été inclus dans la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An et a reçu le rang de chevalier le plus élevé possible. Il a qualifié cette nomination « d’immense honneur ». Mais d’autres ont été beaucoup moins impressionnés, notamment en raison de son bilan en tant que Premier ministre ayant conduit la Grande-Bretagne à la guerre contre l’Irak.

Des critiques ont été lancées de tous les horizons politiques.

Le chroniqueur du Mail on Sunday, Peter Hitchens, a suggéré que Sir Tony devenant chevalier de la jarretière marquait « le moment précis où ce pays a finalement disparu dans son propre tube digestif ».

Le chroniqueur du Guardian, Simon Jenkins, a déclaré que c’était « une preuve supplémentaire, s’il en était besoin, que l’ensemble de notre système » d’honneurs « et sa nomenclature associée sont un gâchis obsolète ».

La frustration suscitée par la décision s’étend au-delà des chroniqueurs de journaux, avec une pétition pour l’annulation de la chevalerie ayant recueilli plus d’un million de signatures en un peu plus d’une semaine.

Maintenant, une protestation contre Sir Tony recevant le grand honneur est en préparation.

M. Galloway, chef du Parti des travailleurs de Grande-Bretagne, a annoncé son intention de manifester sur Twitter.

Il a écrit: «Moi-même et Angus Scott organiserons une manifestation à Windsor en juin contre l’investiture de Sir Tony [written as # JailBlair] en tant que chevalier de la Jarretière.

M. Scott est le créateur de la pétition Change.org, intitulée : « Tony Blair demande l’annulation de son ‘Knight Companion of the Most Noble Order of the Jarretière’.

Lundi soir à 19 heures, la pétition avait été signée par plus de 1 078 000 personnes.

Change.org note qu’à 1 500 000 signatures, la pétition pourrait devenir l’une des « top signées » sur le site Web.

Le titre de chevalier à la jarretière est un cadeau personnel de la reine, sans avis du premier ministre.

C’est le rang de chevalerie le plus élevé possible.

Sir Lindsay Hoyle, le président de la Chambre des communes, a défendu l’attribution de cet honneur à Sir Tony, notant que les anciens premiers ministres « devraient tous se voir offrir cette chevalerie lorsqu’ils auront terminé » leurs fonctions.

M. Galloway a demandé à ceux qui ne sont pas d’accord de se contacter lui-même et M. Scott.

Une date provisoire en juin a été fixée pour la manifestation.