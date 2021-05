George Galloway promet de porter le coup de grâce au parti travailliste lors d’un nouveau vote – “Starmer doit partir!” | Politique | Nouvelles

Batley and Spen est à la maison à un autre siège marginal dans le «mur rouge», qui a perdu une autre brique la semaine dernière avec une défaite humiliante du parti travailliste dans l’élection partielle de Hartlepool. Tracy Brabin y est députée du Labour depuis 2016, mais a remporté le concours de maire de West Yorkshire la semaine dernière, et avec son nouveau rôle comprenant des pouvoirs de police et de commissaire au crime, elle n’est pas en mesure d’occuper les deux rôles en même temps, ce qui signifie qu’une élection partielle sera déclenché. Les travaillistes retiendront leur souffle dans la lutte pour un autre siège crucial alors que le parti cherche à retrouver une certaine parité après l’embarras de Hartlepool.

Lors des élections générales de 2017, Mme Brabin a occupé le siège avec une majorité de 8961, mais deux ans plus tard en 2019, ce chiffre a été réduit de plus de moitié à 3525 – 70 de moins que ce que les travaillistes avaient tenu avant l’élection partielle de Hartlepool la semaine dernière.

Aujourd’hui, M. Galloway, qui a été député travailliste pendant 16 ans jusqu’en 2003, a fait pression sur Sir Keir et a annoncé que le Parti des travailleurs de Grande-Bretagne, qu’il a fondé en décembre 2019, se présenterait à l’élection partielle de Batley et Spen.

Il a écrit sur Twitter: «Le @WorkersPartyGB contestera les élections parlementaires partielles #Batley et #Spen comme l’alternative patriotique de la classe ouvrière à #StarmerMustGo.

“Nous nous sommes battus pour #Brexit nous nous sommes battus pour #Union. Nous nous battrons pour unir toutes les communautés, pour les travailleurs de tous horizons.”

Les travaillistes sont également confrontés à un énorme mal de tête sur le moment de tenir l’élection partielle alors que la pression continue de monter sur le leader Sir Keir Starmer.

Cela pourrait avoir lieu dans quelques semaines, profitant potentiellement de meilleures performances marginales des candidats travaillistes du West Yorkshire lors de ces élections locales.

Mais s’ils choisissent de le retarder en prenant le temps de choisir le bon candidat, Boris Johnson et son parti conservateur connaîtront probablement un énorme «rebond de vaccin», toutes les restrictions de verrouillage de Covid ayant été levées d’ici là.

Les derniers commentaires de M. Galloway font suite à une série d’attaques fulgurantes contre le parti travailliste après la défaite écrasante de la semaine dernière à Hartlepool.

À la suite de cette défaite écrasante, le vétéran a déchiré cinq politiques clés du parti, écrivant sur Twitter: “Les travaillistes continueront à auditer les statues et à surveiller les pronoms personnels, à faire du prosélytisme pour chaque étrange et merveilleuse mode de politique identitaire, à soutenir l’UE contre la Grande-Bretagne, à soutenir le séparatisme en L’Écosse et le Pays de Galles jusqu’à ce qu’il disparaisse de son propre fondement.

Il a également lancé une rage furieuse contre les anciens Tony Blair et Jeremy Corbyn, accusant l’ancien Premier ministre et ancien dirigeant de briser le parti «irréparable».

M. Galloway a fait rage sur Twitter: “La trahison de #Brexit menée par les Blairites et capitulée par les Corbynites a brisé le Parti travailliste au-delà de toute réparation.”

Le désastre des élections partielles de Hartlepool a poussé Sir Keir à agir immédiatement en remaniant son cabinet fantôme dans une tentative désespérée d’arrêter le déclin.

Anneliese Dodds a remplacé Angela Rayner à la présidence du parti, le chef adjoint devenant le premier secrétaire fantôme, le chancelier fantôme du duché de Lancaster et le secrétaire fantôme pour l’avenir du travail.

Rachel Reeves succède à Mme Dodds en tant que chancelière fantôme, Alan Campbell remplace Nick Brown en tant que whip en chef, Lucy Powell assume le rôle de secrétaire au logement fantôme de Thangam Debbonaire, qui à son tour a remplacé Valerie Vaz en tant que chef fantôme de la Chambre des communes.

Après l’élection partielle de Hartlepool, Sir Keir, sous pression, a déclaré à son cabinet fantôme qu’il assumait l’entière responsabilité de la défaite écrasante du parti dans la circonscription du Mur rouge.

Le dirigeant travailliste a rencontré lundi sa première équipe remaniée à Westminster, des sources du parti révélant qu’il avait clairement indiqué qu’il n’essayait pas de rejeter la responsabilité de la performance désastreuse des élections partielles.

Sir Keir leur aurait dit qu’il n’y avait pas moyen d’échapper à l’ampleur des défaites qui disait “quelque chose de profond sur l’ampleur du voyage que nous devons parcourir”.

Il a dit: “Pour être clair, je prends la responsabilité. Personne d’autre.

“Je dirige le Parti travailliste et c’est entièrement sur moi.”