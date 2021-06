George Galloway veut jouer un “rôle historique dans le renversement” de Keir Starmer lors de la candidature aux élections partielles | Politique | Nouvelles

Le 1er juillet, M. Galloway se présentera comme député aux élections partielles de Batley et Spen, en tant que candidat du Parti des travailleurs de Grande-Bretagne. Le parti travailliste a remporté le siège aux élections générales de 2019 par 3 525 voix.

S’adressant à BBC Newsnight, le fondateur du parti et ancien député de Bradford West a déclaré qu’il souhaitait remporter le siège pour évincer Sir Keir de son rôle de chef du parti travailliste.

Dans une interview avec le rédacteur politique de la BBC Lewis Goodall, M. Galloway a déclaré : « Nous voulons jouer ce qui pourrait s’avérer être un rôle historique pour le renverser.

« Il est déjà sous une pression intense au sein du Parti travailliste.

“S’il perd lourdement, ou arrive troisième de cette élection partielle, je pense qu’il devra peut-être y aller.”

Sir Keir a insisté sur le fait que l’élection partielle ne concernait «pas moi» malgré les fréquents commentaires de M. Galloway sur le leader travailliste.

Il a déclaré le 10 juin: “Tous les candidats qui essaient de faire cette élection partielle à mon sujet, à propos d’autre chose ou d’un problème national manquent de respect aux habitants de Batley et de Spen.”

Les travaillistes cherchent à détenir Batley et Spen après une défaite humiliante à Hartlepool en mai, et ont présenté Kim Leadbeater comme candidat.

Mme Leadbeater est la sœur de l’ancien député de circonscription Jo Cox, qui a été assassiné le 16 juin 2016.

Les conservateurs espèrent pouvoir voler un autre siège du «mur rouge» et ont présenté le conseiller de Harewood Ryan Stephenson comme candidat.

S’adressant à Yorkshire Live, James Johnson, sondeur privé chez JL Partners et ancien conseiller de Theresa May, a décrit Batley et Spen comme “Red Wall 2.0 – ce prochain niveau de travail a occupé des sièges”.

Il a déclaré au point de vente: «L’une des raisons pour lesquelles Batley n’est pas tombé en 2019 et est de 2,0 plutôt que de 1,0, c’est parce qu’il n’a pas une part de vote aussi élevée pour le parti Brexit, il a plus de personnes de différents groupes ethniques plutôt que des gens d’origine britannique blanche, et c’est dans un domaine qui est peut-être plus méfiant envers les conservateurs.

«C’est dans le deuxième palier, ce qui est un défi beaucoup plus difficile pour les conservateurs.»

Parlant du fait que M. Galloway pourrait gâcher l’élection partielle du parti travailliste, M. Johnson a ajouté: “Beaucoup de gens en ont très marre.

« Il est très facile de voir George Galloway devenir cette personne pour les gens qui n’aiment pas les travaillistes mais ne veulent pas voter conservateur.

“Bien qu’il n’ait pas particulièrement bien réussi en Écosse où il s’est tenu pour la dernière fois, il est bruyant, il est au sol et il fait également beaucoup d’efforts – il ne se contente pas de s’asseoir et de faire quelques visites. , il y va vraiment.