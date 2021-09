George Harrison – Le premier Beatle sur le sol américain

À l’été 1963, les Beatles ont pris un peu de congé et tandis que les trois autres membres du groupe sont partis en vacances en Europe, George Harrison est devenu le premier Beatle à visiter l’Amérique, lorsque, le 16 septembre 1963, avec son frère Peter, il s’est rendu à Benton, dans l’Illinois – 7 000 habitants – pour rendre visite à leur sœur aînée, Louise.

Selon George, « je suis allé à New York et à St Louis en 1963, pour regarder autour de moi, et dans la campagne de l’Illinois, où ma sœur vivait à l’époque. Je suis allé dans les magasins de disques. J’ai acheté le premier album de Booker T et des MG, Green Onions, et j’ai acheté du Bobby Bland, toutes sortes de choses. George a également acheté le single “Got My Mind Set On You” de James Ray qu’il a repris plus tard en 1987.

Lorsque les Harrison sont arrivés à Benton, George et Louise ont fait de l’auto-stop jusqu’à la station de radio WFRX-AM à West Frankfort, dans l’Illinois, emportant une copie de « She Loves You » qui avait été publiée 3 semaines plus tôt en Grande-Bretagne et le jour de l’arrivée de George en Amérique. “She Loves You” a reçu une critique positive dans Billboard mais très peu de radio, bien que WFRX l’ait joué. Selon DJ Marcia Raubach : « Il avait l’air inhabituel, il s’habillait différemment des gars ici. Il était très doux et poli.

On prétend souvent qu’en juin 1963, Louise a apporté à WFRX une copie britannique de “From Me To You” qui lui avait été envoyée par sa mère et que Raubach l’a jouée. C’est probablement vrai, mais l’affirmation selon laquelle c’était la première fois que la musique des Beatles était diffusée en Amérique ne l’est pas. “From Me To You” est sorti en Grande-Bretagne fin avril et a ensuite dominé le classement des singles britanniques pendant sept semaines. Avec les Beatles au n°1 en Grande-Bretagne, Vee Jay Records a sorti son single “From Me To You” / “Thank You Girl” sous le nom de VJ 522 le 27 mai 1963. Le single a été réalisé “Pick Of the Week” par Cash Box magazine, mais n’a pas été un succès.

Avec le succès des Beatles en Grande-Bretagne au début de 1963, Parlophone était impatient de profiter de leur nouvel atout et a donc contacté leur label sœur en Amérique, Capitol Records, qui appartenait à EMI. Capitol a été déçu par les disques des Beatles et a donc décidé de ne publier aucun de leurs disques. Au lieu de cela, Parlophone s’est tourné vers un petit label américain appelé Vee Jay, une entreprise fondée par un mari et sa femme à Gary, dans l’Indiana, spécialisée dans la musique R&B noire.

C’était une ironie probablement pas perdue pour les Beatles qui aimaient et avaient été influencés par exactement ce genre de musique. En février 1963, deux jours après que « Please Please Me » soit devenu n°1 en Grande-Bretagne, Vee Jay le sort en single aux États-Unis. VJ 498 a été diffusé par la principale station de radio du top 40 de Chicago, WLS, et a même fait son propre classement pendant quelques semaines, mais rien ne s’est passé à l’échelle nationale dans les classements Billboard. Le fait que Vee Jay ait réussi à mal orthographier le nom du groupe sur le disque en tant que “Beattles” n’a pas aidé le groupe.

C’est ainsi que lorsque George séjourna chez sa sœur et son beau-frère à Benton, il était vraiment un inconnu en Amérique ; Le mari de Louise, Gordon, était un ingénieur minier écossais qui avait émigré pour travailler dans les mines de charbon de l’Illinois. George a joué avec un groupe local, The Four Vests, et les membres du groupe l’ont ensuite emmené dans un magasin de musique à Mt. Vernon, dans l’Illinois, où George a acheté une guitare Rickenbacker 420 rouge. George voulait qu’il soit repeint en noir, ce que le propriétaire du magasin a fait pour lui. La guitare a été vue pour la première fois en public le 4 octobre dans l’émission télévisée Ready Steady Go, le lendemain du retour de George et de son frère à Londres.

De retour en Grande-Bretagne, la Beatlemania proprement dite était sur le point de commencer. Le 1er novembre, ils ont commencé leur première tournée en tant que têtes d’affiche incontestées. Le lieu était le cinéma Odeon, Cheltenham, et la ville calme de l’ouest de l’Angleterre n’avait jamais rien vu de tel – à tel point qu’un journaliste a inventé l’expression « Beatlemania » pour tenter de la décrire. Trois jours plus tard, Beatlemania a rencontré la royauté lorsque le groupe est apparu au Royal Command Performance dans un prestigieux théâtre de Londres. John Lennon a dit en plaisantant que les gens sur les sièges bon marché peuvent applaudir; ceux qui sont chers peuvent simplement secouer leurs bijoux.

Le 7 février 1964, les Beatles ont quitté l’aéroport Heathrow de Londres à bord d’un Boeing 707 de la Pan Am pour l’aéroport JFK de New York où, à leur arrivée, ils ont tenu une conférence de presse. La presse américaine ne savait pas quoi penser des quatre garçons de Liverpool, du sarcasme à l’incrédulité bouche bée. Le lendemain, après une conférence de presse dans un Central Park froid et enneigé, le groupe a répété pour leur apparition dans The Ed Sullivan Show.

Ironiquement, ils étaient sans George pour la conférence de presse ou la répétition car il ne se sentait pas bien. Heureusement, le lendemain, George allait mieux et à 20 heures, le groupe est apparu devant un public de 73 millions de personnes – exactement un an plus tôt, ils jouaient devant quelques milliers dans un cinéma de Sunderland, dans le nord de l’Angleterre, en tant que modeste acte de soutien à Helen Shapiro.

