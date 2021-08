George Harrison rejoint McCartney pour atteindre la première place du classement Billboard

Pour la première fois, George Harrison est n ° 1 sur le palmarès des meilleurs albums rock de Billboard depuis 15 ans en tant qu’artiste solo.

La réédition du 50e anniversaire du triple album de Harrison de 1970 All Things Must Pass fait ses débuts au n ° 1 de la liste des meilleurs albums de rock en date du 21 août avec 32 000 unités d’album équivalentes gagnées aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 12 août, selon MRC Data. C’est le premier solo de leader de Harrison sur Top Rock Albums, qui a commencé en 2006, dépassant le sommet n ° 7 de Early Takes: Volume 1 en 2012.

Harrison, décédé en 2001, a précédemment couronné Top Rock Albums dans le cadre de Les Beatles, qui compte quatre n°1, le plus récemment sur le Réédition 50e anniversaire d’Abbey Road, qui a couronné l’enquête pendant quatre semaines à compter d’octobre 2019.

Harrison est le deuxième ancien Beatle à diriger Top Rock Albums en 2021. Paul Mccartney affiche deux records cette année avec McCartney III (2 janvier) et version associée McCartney III imaginé (7 août). Les deux autres membres des Beatles―John Lennon et Ringo StarrJ’ai tous deux figuré sur Top Rock Albums ainsi que des solistes. Lennon a placé quatre entrées, dont deux top 10, atteignant le n ° 5 avec Donne-moi un peu de vérité en 2020. Starr a réalisé six efforts de cartographie, atteignant la 16e place avec Y Not en 2010.

Récemment, pour célébrer le 50e anniversaire de All Things, un projet présentant une reconstitution de sa célèbre couverture en tant que une installation d’art public et vivant est devenu disponible pour le public à Londres Duke of York Square, King’s Road, Chelsea. Il rend hommage à l’amour de George pour la nature, le jardinage et son sens de l’humour ironique.

Conçu par la célèbre artiste florale Ruth Davis, de All For Love London, il sera disponible à la visite jusqu’au 20 août. L’art interactif présente des versions gigantesques de deux gnomes, le plus grand mesurant cinq mètres, qui ont été créés à partir de fleurs et de feuillage, écorces, herbes et mousses. Ils sont assis au sommet d’un grand cercle de gazon dans une forme significative et sacrée, et sont entourés de la beauté saisonnière et impermanente que Harrison a embrassée au cours de sa vie.

