George Harrison se matérialise à nouveau dans les charts britanniques

Lorsque le quatrième album solo de George Harrison, Living In The Material World, a fait son entrée dans les charts britanniques le 7 juillet 1973, c’était déjà un fracas de la fonte outre-Atlantique. Sept jours plus tôt, le magnifique et poignant « Give Me Love (Give Me Peace On Earth) » avait passé une semaine en tête du Billboard Hot 100, pour offrir à George son deuxième single n°1 américain. L’album lui-même – autoproduit par Harrison à l’exception de “Try Some Buy Some”, supervisé par Phil Spector – était dans la troisième des cinq semaines consécutives en tête de l’enquête américaine sur les LP.

“Harrison est sûr d’attirer les gens”, avait déclaré Billboard dans sa critique. Le magazine a noté qu’il s’était “entouré de certains de ses copains de studio [such as Ringo Starr, Gary Wright, Klaus Voorman, Leon Russell, Nicky Hopkins, and Badfinger’s Pete Ham] sur cette production made in London, à la fois introspective et spirituelle. Maintenant, après une sortie britannique légèrement décalée, c’était la chance de ses fans britanniques d’acheter le long player.

Dépassé par une compilation rock’n’roll

Material World a failli répéter son exploit américain en tête des charts chez lui. Il est entré dans les listes britanniques au n ° 2, juste derrière la bande originale de la compilation rock’n’roll du film à succès That’ll Be The Day. De manière incongrue, c’était juste avant la nouvelle entrée de Perry Como avec And I Love You So, alors que le crooner vétéran poursuivait sa reprise de carrière à l’âge de 61 ans.

Au cours de sa deuxième semaine, l’album de George a glissé au n ° 3 et a duré cinq semaines au total dans le Top 10 et un total de 12 dans le Top 50. Le titre évocateur a ensuite prêté son nom au film de Martin Scorsese sur George en 2011. , et le somptueux livre d’accompagnement d’Olivia Harrison contenant des photos, des souvenirs et des souvenirs.

Création d’une fondation

La sortie de l’album a coïncidé avec la création par Harrison de la Material World Charitable Foundation, qui parraine diverses formes d’expression artistique et continue d’être financée par les droits d’auteur donnés par l’artiste. « J’ai écrit une chanson intitulée ‘Living In The Material World’ et c’est à partir de là que j’ai décidé d’appeler la fondation la Material World Foundation », a expliqué George.

“La plupart des gens penseraient que le monde matériel représente purement l’argent et la cupidité et s’en offusqueraient”, a-t-il poursuivi. «Mais à mon avis, cela signifie un monde physique. C’est l’idée que s’il s’agit d’argent et d’avidité, alors donnez l’argent avide dans le monde matériel.

