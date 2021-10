George Harrison s’envole vers Cloud Nine

George Harrison marchait avec confiance sur son propre chemin de retour personnel en 1987 lorsqu’il est entré dans les charts Billboard le 24 octobre, après une absence de cinq ans, avec le rockeur contagieux qui est devenu son troisième et dernier solo n ° 1 en Amérique. « Got My Mind Set On You » s’est également avéré être le dernier single américain en tête des charts à ce jour par n’importe quel ancien Beatles.

La nouvelle entrée dans les charts était sa première depuis que « Wake Up My Love » avait atteint le milieu du Billboard Hot 100 vers la fin de 1982. George n’avait pas eu de succès majeur aux États-Unis depuis son déménagement. John Lennon hommage « Il y a toutes ces années, » une chanson qui a également présenté Paul et Linda McCartney et Ringo Starr et a passé deux semaines au n ° 2 en 1981. « Got My Mind Set On You » est, bien qu’il sonne comme une chanson de Harrison, une obscurité très appréciée du début des années 1960.

Faire revivre James Ray

L’enregistrement original de James Ray de la composition de Rudy Clark était sorti sur le label Dynamic Sound en 1962. La version de Ray n’a pas fait les charts, même s’il avait eu du succès à la fin de l’année précédente avec le hit No.22 » If You Gotta Make A Fool Of Somebody », qui en 1963 a été repris par Freddie and the Dreamers comme leur premier hit britannique.

Avec un bon timing, l’enregistrement de George s’est hissé au premier rang du Hot 100 le 16 janvier 1988, la semaine avant que les Beatles ne soient intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. Pour les millions de fidèles de Harrison, « J’ai mes pensées portées sur toi » était un dégustateur alléchant pour Cloud Nine, son premier album depuis 1982 Gone Troppo. C’était le fruit complet de sa collaboration de production avec Jeff Lynne, qui sera bientôt aussi son compagnon de groupe dans les Wilbury itinérants.

