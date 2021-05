George Harrison: Son électronique – Derrière les albums

Dans son introduction à la George Harrison: Coffret The Apple Years 1968-1975, Tom Rowlands de Les frères chimiques dit qu’Electronic Sound “est accroché au mur de mon studio, juste à côté de mon propre Moog modulaire, rayonnant d’inspiration directement dans mon cerveau.” Rowlands avait acheté une copie d’occasion du LP dans un magasin de disques japonais au milieu des années 90 et a été étonné par ce qu’il a entendu.

Sorti le 9 mai 1969, Electronic Sound de George Harrison était le deuxième – et dernier disque sorti le Les BeatlesLa filiale d’Apple Records, Zapple Records, était une preuve de plus que George était en avance sur son temps et, à bien des égards, le plus curieux musicalement des quatre Beatles.

Écoutez le son électronique de George Harrison.

Exploration avant-gardiste

Electronic Sound est composé de deux longs morceaux de musique, à l’origine un de chaque côté du LP, qui sont joués sur le Moog Synthesizer IIIP, acheté par George à son inventeur, Robert Moog. Le disque a été réalisé dans un contexte d’exploration musicale qui caractérisait Londres et Los Angeles en 1968. Les idées d’avant-garde étaient partout.

La face deux de l’album, intitulée «No Time Or Space», fut la première à être enregistrée et fut réalisée à Los Angeles en novembre 1968. George avait terminé son travail sur The Beatles (alias «The White Album») et s’était envolé pour la côte ouest américaine pour produire l’album Apple de Jackie Lomax, Is This What You Want?, au Sound Recorders Studio à Hollywood.

L’album de Lomax présentait un Moog qui avait été apporté au studio par Bernie Krause, qui, avec son partenaire musical Paul Beaver, avait enregistré The Nonesuch Guide To Electronic Music plus tôt en 1968, et agissait en quelque sorte comme un vendeur pour l’invention de Robert Moog. C’est à la suite du travail sur l’album Lomax que George, avec l’aide de Krause, enregistre le morceau de 25 minutes.

La première face du LP, «Under The Mersey Wall», est une pièce de 18 minutes qui fait référence à la rivière sur laquelle Liverpool est construit et elle a été enregistrée à Kinfauns, la maison de George à Esher, Surrey, en février 1969. fait référence à une chronique hebdomadaire dans The Liverpool Echo, écrite par un autre George Harrison (sans relation), intitulée «Over The Mersey Wall». En 1970, le bruit blanc de cette piste a été utilisé sur «I Remember Jeep», l’un des jams inclus sur Harrison’s album solo monumental All Things Must Pass.

Les origines de la pochette

La couverture de l’album était une peinture de George. Plusieurs années plus tard, son fils Dhani a demandé à son père s’il pouvait faire accrocher le tableau, qui avait été laissé adossé à un mur, quelque peu négligé, chez lui à Henley, dans sa chambre. Quelques années plus tard, George expliqua à Dhani en quoi consistait la peinture: «C’est Derek [Taylor] s’accrocher à toute l’aggravation et aux problèmes d’Apple qui planent sur tout le monde.

C’est Neil [Aspinall] fronçant les sourcils et Mal [Evans] souriant avec lui dans la chaise. C’est Eric [Clapton] sur la droite là et le gars vert sur le devant est Bernie [Krause], avec son nœud papillon et sa pochette de costume, tout rapiécant à travers la planche. C’est moi qui prépare le thé [small blue face smiling] et c’est le chat, Jostick, la petite figurine verte en forme de démon sur la couverture.

L’album, et George’s Moog lui-même, jouent un rôle important dans l’histoire des Beatles, car il a été transporté dans les studios d’Abbey Road à l’été 1969 et utilisé dans l’enregistrement de L’album Abbey Road des Beatles. Comme George l’a rappelé plus tard, «Le synthétiseur Moog était énorme, avec des centaines de prises jack et deux claviers. Mais c’était une chose d’en avoir un, c’était une autre chose de le faire fonctionner. Lorsque vous écoutez les sons de chansons comme «Here Comes The Sun», cela fait de bonnes choses, mais ce sont tous des sons très infantiles. »

Electronic Sound est un marqueur musical, celui que George Harrison a posé pendant une période d’intense inventivité dans un monde où tout et tout était possible.

Le son électronique de George Harrison peut être acheté ici.