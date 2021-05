George Harrison : Vivre dans le monde matériel

« Parfois, vous ouvrez la bouche et vous ne savez pas ce que vous allez dire, et tout ce qui en sort est le point de départ. Si cela se produit et que vous avez de la chance, cela peut généralement être transformé en une chanson. Cette chanson est une prière et une déclaration personnelle entre moi, le Seigneur, et quiconque l’aime. Ainsi dit George Harrison à propos de l’une de ses chansons les plus populaires, “Give Me Love (Give Me Peace on Earth).”

La chanson est devenue le single qui est sorti aux États-Unis le 7 mai 1973, trois semaines avant l’album dont elle est tirée – le quatrième album solo très attendu de George, Living in A Material World.

George avait été occupé à travailler sur la sortie de l’album et du film Concert for Bangladesh, il n’a donc commencé à travailler sur son suivi de All Things Must Pass qu’au milieu de 1972. Au départ, George avait l’intention de travailler avec Phil Spector, mais son manque de fiabilité a ajouté aux retards jusqu’à ce que Harrison décide d’aller de l’avant et de produire le LP lui-même.

Alors que son album précédent avait présenté une grande distribution de musiciens, cette fois, c’était un groupe beaucoup plus petit qui a été assemblé pour enregistrer «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» à l’automne 1972. Mis à part le merveilleux jeu de guitare slide de George , auquel il ajoute au début de 1973, c’est le pianiste Nicky Hopkins qui brille sur l’enregistrement. Les autres musiciens de la chanson sont l’ancien organiste de Spooky Tooth, Gary Wright, un vieil ami, Klaus Voormann à la basse, et, fidèle de Joe Cockergroupe de , Jim Keltner joue de la batterie.

Il est facile d’entendre pourquoi «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» a été instantanément populaire et est restée l’une des chansons les plus durables de George. C’est à la fois d’une simplicité trompeuse, et pourtant il y a de la complexité dans les sons et les sentiments exprimés dans les paroles. Chaque instrument est parfaitement placé dans le mix ; L’orgue de Wright est le lit, la batterie de Keltner lui donne une ambiance à la fois décontractée et décontractée, tandis que Hopkins, l’un des pianistes rock les plus admirés de sa génération, est le parfait complément aux brillantes fioritures et solos de guitare slide de George (l’un de ses meilleurs).

Selon la revue Billboard de Living in A Material World lors de sa sortie, «Harrison attirera certainement les gens», notant qu’il s’était «entouré de certains de ses copains de studio. [such as Ringo Starr, Gary Wright, Klaus Voorman, Leon Russell, Nicky Hopkins, and Badfinger’s Pete Ham] sur cette production made in London, à la fois introspective et spirituelle.

L’album est, bien sûr, bien plus qu’une seule chanson et comprend certains des meilleurs écrits de George. La première chanson de l’album date de 1970 – “Try Some, Buy Some”, et elle a été écrite en 1970 et enregistrée à l’origine par Ronnie Spector en février 1971.

« Try Some, Buy Some » et la chanson titre de l’album, comme la plupart des chansons du LP, reflètent la spiritualité de George et comprennent « The Lord Loves the One (That Loves the Lord) » et « Give Me Love (Give Me Paix sur la terre).” George a été inspiré pour écrire « Le jour où le monde s’est mis en route » après le concert pour le Bangladesh en août 1971.

D’autres chansons reviennent sur l’héritage laissé par Les Beatles, en particulier, “Sue Me, Sue You Blues.” Mais l’album reflète le désir de George d’être considéré comme son propre homme, et pas simplement comme «l’ancien Beatle». « La lumière qui a illuminé le monde », « Qui peut le voir » et « Soyez ici maintenant » entrent tous dans cette catégorie.

Des chansons d’amour plus conventionnelles comme la belle, “That Is All” et “Don’t Let Me Wait Too Long” semblent toujours avoir une spiritualité à leur sujet, alors que plus d’un critique a suggéré que cette dernière chanson a toutes les caractéristiques d’un chanson du début des années 1960 directement de The Brill Building.

Comme pour renforcer le titre de l’album et ses réflexions sur le matérialisme, George a fait don des droits d’auteur de neuf des onze chansons de cet album, ainsi que de la face B non-album “Miss O’Dell” à sa Material World Charitable Foundation. L’organisme de bienfaisance a été créé pour aider à contrer les problèmes fiscaux qui ont entravé ses efforts de secours pour les réfugiés bangladais et pour soutenir d’autres organismes de bienfaisance de son choix.

Le single “Give Me Love (Give Me Peace on Earth)” est sorti le 7 mai 1973 aux États-Unis et deux semaines plus tard au Royaume-Uni. Six semaines après son entrée dans les charts américains, George a frappé Paul McCartney et les ailes« Mon amour » du haut du Billboard Hot 100 ; la seule occasion où deux anciens Beatles ont occupé les deux premières positions des charts en Amérique. Il a également atteint le top dix en Grande-Bretagne et au Canada, et dans d’autres classements de singles à travers le monde.

Fait intéressant, Capitol Records qui a distribué Apple Records en Amérique a maîtrisé le single pour qu’il tourne à une vitesse légèrement plus rapide que la version de l’album, car à leur avis, il sonnerait mieux à la radio.

«Living In The Material World» a fait son entrée dans les charts britanniques le 7 juillet 1973, ayant déjà été un grand succès outre-Atlantique. Il a failli répéter son exploit américain en tête des charts en Grande-Bretagne, se classant au deuxième rang des charts britanniques, juste derrière la bande originale de la compilation rock ‘n’ roll du film à succès « That’ll Be The Day ».

Le titre évocateur de l’album a ensuite prêté son nom à la fois au film de Martin Scorsese sur George en 2011 et au somptueux livre d’accompagnement d’Olivia Harrison de photos, de souvenirs et de souvenirs.

Comme George l’a dit plus tard, « La plupart des gens penseraient que le monde matériel représente purement l’argent et la cupidité et s’en offusqueraient. Mais à mon avis, cela signifie un monde physique. C’est l’idée que s’il s’agit d’argent et d’avidité, alors donnez l’argent avide dans le monde matériel.

Comme il le faisait si souvent, George s’est avéré être un être humain spécial.