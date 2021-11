George Kambosos a donné la surprise et a battu Teófimo López aux points

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Tras tantas cancelaciones, aplazamientos y demás interrupciones, López (16-1, 12 KO) y Kambosos (20-0, 10 KO) se midieron en el Madison de Nueva York con los cinturones del primero, IBF, WBA y WBO del peso ligero , en jeu.

López est sorti avec une agressivité exacerbée, sans hésiter quand il s’agissait d’aller de l’avant à la recherche du visage de son rival, mais il s’est retrouvé avec une main contre lui à la fin du premier tour qui l’a jeté à terre. C’est un simple crochet droit qui a renversé un champion qui a survécu au deuxième tour avec le commerce, malgré sa jeunesse.

Les prochains tours étaient la consolidation; Le New-Yorkais cherchait l’océanique avec plus d’empressement que jamais après la chute initiale, tandis que Kambosos se protégeait habilement des offensives d’un López qui tentait de s’imposer dans la moitié théorique du calendrier. En tout cas, il n’a pas suffi au détenteur des ceintures mondiales de maintenir l’action même à l’entrée de la troisième phase du combat, puisque le neuvième round a mis en vedette une pléthore de Kambosos Jr. confiant et méthodique menottant Teófimo López .

Le public a beaucoup apprécié ces rondes extrêmement actives et dangereuses, dans lesquelles personne ne savait si l’un, si l’autre, si les deux ou si aucun ne tomberait pour parler avec une plate-forme qui semblait être une question de temps pour accueillir quelqu’un. Le dixième round a touché les os de l’austral au sol, tombant après avoir connu la dureté du Hondurien, montrant une dureté impressionnante rarement vue dans ce monde granitique comme la boxe. Au onzième chapitre, le livre était terminé, mais un Teofimus plein d’hémorragies au visage ne comprenait pas les mains qui étaient contrées par un très courageux Kambosos qui terminait les douze rounds mieux que le New Yorker. Les juges décisifs ont annoncé des scores de 115-111 pour Kambosos, 114-113 pour López et 115-112 pour Kambosos.

Grosse surprise pour Kambosos devant un mauvais perdant López, qui considérait qu’il avait clairement gagné.