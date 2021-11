George Kambosos Jr. révèle la méthode à sa folie après la victoire du titre mondial contre Teofimo Lopez

Le nouveau champion unifié des poids légers George Kambosos Jr. a révélé qu’il avait intentionnellement attiré Teofimo Lopez dans un combat émotionnel en route vers une victoire palpitante pour le titre mondial.

L’Australien Kambosos a remporté samedi une superbe victoire par décision partagée contre Lopez, le très favori, à New York.

Lopez s’est envolé des blocs au premier tour, cherchant à tenir sa promesse de donner à Kambosos une défaite par élimination directe, mais c’est l’Australien qui a décroché un renversement de combat dans le premier cadre.

S’exprimant dimanche, Kambosos a déclaré que les actions antagonistes que lui et son équipe avaient employées dans la préparation faisaient toutes partie du plan.

« Nous savions qu’il allait sortir en tirant et c’était beaucoup de jeux psychologiques, pour l’énerver, le mettre en colère et je savais qu’il deviendrait fou et je suis resté calme, je suis resté calme, j’ai pris ses coups, j’ai pris un couple, mais je savais que le pouvoir n’allait pas me dérouter », a déclaré Kambosos à Matchroom.

« Je savais qu’il avait fait cette erreur quand il est entré un peu trop lourd et je l’ai aligné avec une belle main droite et je l’ai attrapé net, je l’ai posé et le combat a changé. »

Après avoir remporté le premier tour, Kambosos semblait avoir l’avantage au début et au milieu du combat, mais Lopez s’est rallié pour en faire un concours avant de décrocher son propre renversement au 10e tour.

Lopez a essaimé pour tenter de mettre fin au combat mais Kambosos est arrivé à la cloche, avant de sortir fort dans les deux derniers tours pour sceller la victoire.

« C’était plus un coup de grâce », a déclaré Kambosos à propos du moment de la 10e ronde.

«Je pense que je suis devenu un peu trop excité avec la foule et j’ai senti que j’étais sur le point de l’écraser et de le mettre vraiment au fil de l’épée. C’est aussi une bonne courbe d’apprentissage. Je suis devenu un peu émotif à ce stade.

«Je pense que quand il m’a mis au 10e et a essayé de m’achever et que je me suis levé et je lançais toujours des coups de poing et toujours là, je pense que cela l’a détruit psychologiquement.

« Il s’est dit : ‘Ce type n’y va pas. De quoi est-il fait ? Je savais que cela l’aurait dégonflé, alors je suis sorti et la ronde 11 était probablement ma meilleure ronde et la ronde 12 a clôturé le spectacle.

Le combat a amélioré le record de Kambosos à 20-0, tandis que Lopez (16-1) a goûté à la défaite pour la première fois de sa carrière.

Dans le ring immédiatement après la décision, Lopez a déclaré qu’il sentait qu’il avait gagné le combat 10 rounds à deux.

« Je n’ai pas besoin de répondre à ça, c’est délirant », a déclaré Kambosos.

« Il y repensera et pensera: » Je me suis trompé là-bas « parce qu’il a perdu beaucoup de fans à cause de cela. »

Quant à la prochaine étape du premier champion unifié d’Australie depuis Kostya Tszyu, Kambosos prévoit de participer au combat Devin Haney-JoJo Diaz à Las Vegas la semaine prochaine avant un éventuel combat incontesté à domicile l’année prochaine.

« À cent pour cent, mais ça doit être en Australie », a-t-il déclaré.

« J’ai pris la route difficile, j’ai été dans les tranchées à l’étranger, j’ai tout maintenant. S’ils veulent une piqûre, ils doivent venir me voir.