George Kambosos Jr surprend le monde : VICTORIA ANTE TEÓFIMO LÓPEZ !

Dans une bataille pour les titres légers WBO, IBF, WBC Franchise WBA, George Kambosos (20-0, 10 KOs) a battu toutes les chances de marquer un bouleversement massif avec une décision partagée en douze rounds. sur Teofimo Lopez (16-1, 12 KO) Les scores étaient de 115-111 pour Kambosos, 114-113 pour Lopez et 115-112 pour Kambosos.

Lopez est sorti en tirant au premier tour avec de gros tirs. Il poussait en avant et cherchait à faire sortir Kambosos très rapidement. Kambosos a frappé, tenu, déplacé et essayé de ralentir. Lopez atterrissait de gros coups droits puis a été renversé par un coup droit de Kambosos à la fin du tour.

Lopez frappait dans le deuxième et continuait à avancer. Kambosos cherchait des contre-attaques et des tirs légers. López allait au corps pour arrêter Kambosos. Le rythme a ralenti dans le troisième, avec Kambosos creusant souvent le corps. Lopez utilisait son jab comme un outil pour mettre en place quelque chose de plus grand. Ils ont tous les deux atterri et pris des coups solides.

Kambosos boxait bien et atterrissait dans le quatrième tandis que Lopez avait du mal à descendre. Une cinquième tactique rapprochée a été jouée avec les deux ayant leurs moments. En sixième, Kambosos a été touché plus souvent en ratant ses gros coups. Une coupure s’est ouverte autour de l’œil gauche de Kambosos. Au cours de la septième, ce fut une action plus serrée avec Lopez portant trop et Kambosos boxant avec des compteurs.

Ils négociaient pendant les huit. Kambosos a tiré le meilleur parti des échanges. Le nez de Lopez saignait. Au neuvième, Lopez faisait mieux car il était plus calculé avec ses coups de poing. Il a pu enchaîner plusieurs coups durs sur Kambosos. Au 10e, Lopez a décroché deux coups de poing tranchants pour laisser tomber Kambosos. Lopez était juste derrière Kambosos avec des tirs puissants et lui a causé de sérieux problèmes. López s’est frappé lorsque Kambosos a survécu.

Kambosos a contrôlé le onzième et une très mauvaise coupe a été ouverte sur López au-dessus de l’œil gauche. Lopez ne lançait pas beaucoup de coups de poing. Au douzième et dernier tour, Kambosos a continué à avoir l’avantage de battre Lopez au corps à corps.