George Kambosos veut combattre en Australie avec Haney ou Lomachenko

L’un des combats que les fans veulent voir est le match pour le titre léger entre, George Kambosos Oui Devin haney, ce qui attirerait beaucoup l’attention des fans et cela pour le champion incontesté représente une bonne occasion de se battre contre son peuple en Australie.

Le champion, George Kambosos, est sûr de réussir le combat avec Devin Haney En ce premier semestre, il a même déclaré qu’il souhaitait que le procès se développe en Australie.

Kambosos n’excluait pas son désir de se battre avec Haney dans Australie, Pour cette raison, il met tout en œuvre pour que cette rencontre ait lieu.

« Nous devons laisser Australie que se passe-t-il et quelle sera l’ampleur de ce combat. Ce sera le plus grand de l’histoire de Australie », Il a dit Kambosos. «Ce ne serait pas réel pour la foule qui me suit si j’annonçais mon retour avec un combat facile. Je ne comprends pas pourquoi je ferais ça, parce que j’ai besoin de continuer à me battre avec de grands noms ». expliqué dans une conférence avec Fox Sports.

De même, il a précisé que le combat aurait lieu dans un stade important en Australie.

« Ce serait à un certain stade de Sydney ou Melbourne », il prétendait. « Nous sommes en négociations avec les deux (Haney Oui Loméchenko), et ce sera un procès très excitant. »

Devin Haney espère que le combat avec George Kambosos sera le prochain

Selon les mots de, Devin Haney, son souhait est que le combat avant, Kambosos, être le prochain sans avoir à affronter quelqu’un d’autre.

« Le vrai combat qu’il faut mener pour les incontestés serait moi contre Kambosos et beaucoup de gens réclament le combat. Je pense que ça va arriver, mais les fans doivent continuer à pousser George et son équipe pour que nous puissions vraiment y arriver », a-t-il déclaré. Haney en entretien pour DAZN Boxe.

Par conséquent, il a expliqué que son esprit se concentre uniquement sur Kambosos et pas sur quelqu’un d’autre.

« Kambosos Il est le numéro un pour collectionner toutes les ceintures. Mon objectif principal est George Kambosos en ce moment. On verra », a-t-il commenté.