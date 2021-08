George Karl pousse Carmelo

George Karl et Carmelo Anthony ont partagé une équipe de 2004 à 2011. Mais, au fil du temps, il ne semble pas que la relation soit particulièrement fluide. L’entraîneur était chargé de façonner le caractère de la star dans ses premières années dans la compétition et ensemble, ils ont atteint la finale de la Conférence Ouest 2009.. Cependant, l’alliance s’est terminée sans anneaux ni possibilités de même et Carmelo a quitté le Colorado au milieu de la saison 2010-11, se dirigeant vers les Knicks, où il a continué à concourir au plus haut niveau, mais sans accès au championnat.

Des années plus tard, Carmelo est passé de l’insulte de la NBA à la reconquête du prestige des Blazers. Et maintenant, il vient aux Lakers, où il partagera une équipe avec LeBron James, son partenaire de génération, pour la première fois de sa carrière. Et Carmelo a fait quelques déclarations audacieuses auxquelles son ancien entraîneur a répondu avec un certain sarcasme : “La bague est la seule chose qui me manque. Ce qui me tient éveillé la nuit”, a déclaré le joueur. “Mon équipe technique et moi étions debout la nuit il y a dix ans lorsque nous avons souligné l’importance du travail d’équipe et de la défense.“, a répondu George Karl. Quelques mots qui montrent qu’il y a un certain ressentiment entre les deux personnages du basket. Et que les choses ne se sont pas spécialement bien terminées entre eux.