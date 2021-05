George Kliavkoff, nouveau membre du Pac-12, a raison de diriger l’expansion des séries éliminatoires ⋆ .

Le nouveau commissaire du Pac-12, Geoge Kliavkoff, a donné jeudi sa conférence de presse d’introduction à Zoom devant un fond multicolore qui disait «Conférence des champions» de haut en bas.

Kliavkoff, un responsable du divertissement sportif de MGM Resort, a frappé les points de discussion habituels sur la façon de créer plus de visibilité et d’opportunités pour les étudiants-athlètes. Pourtant, Kliavkoff a touché au cœur de la raison pour laquelle il a été embauché – et c’est pour faire de cette toile de fond une réalité dans le football et le basket-ball masculin.

“Notre plus grande faiblesse, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, est le nombre d’années depuis que nous avons remporté un championnat de football ou de basket-ball masculin”, a déclaré Kliavkoff. «Nous allons faire tout ce que nous pouvons au niveau de la conférence pour résoudre ce problème.»

PLUS: Classement des meilleurs matchs hors conférence du football universitaire de septembre en 2021

Kliavkoff n’a pas perdu de temps à faire du football une priorité et a mené une charge préventive sur un moyen de restaurer la crédibilité de la conférence au sein de la structure Power 5.

“Je tiens à déclarer publiquement que le Pac-12 est en faveur à la fois de l’expansion des éliminatoires de football universitaire à partir de quatre équipes et de la mise en œuvre de lignes directrices cohérentes pour le nom, l’image et la ressemblance”, a déclaré Kliavkoff. «Nous pensons que l’expansion de la CFP et la législation NIL sont bonnes pour les amateurs de sports universitaires, bonnes pour les étudiants-athlètes et peuvent être un avantage compétitif significatif pour le Pac-12.

Cette mission se poursuivra lorsqu’il prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet, le jour même où la législation NIL sera promulguée dans au moins six États. La poussée pour l’expansion des séries éliminatoires aidera Kliavkoff à ramener le Pac-12 dans la conversation nationale sur le football et à déterminer si cette location hors des sentiers battus fonctionnera pour la conférence.

Kliavkoff a la bonne expérience avec la télévision et les médias numériques, et il sera une voix utile car les paris sportifs continuent d’être un sujet de conversation dans le sport.

Au présent, cependant, cela se résume aux séries éliminatoires, où le Pac-12 a été un non-facteur notable.

Le Pac-12 a le moins d’apparitions dans la CFP après sept saisons avec deux. L’Oregon a fait le premier match de championnat CFP en 2014 avant d’être étranglé 42-20 par l’état de l’Ohio. Washington a fait la CFP en 2016 et a perdu 24-7 contre l’Alabama. Une sécheresse de quatre ans a suivi, et la conférence n’est plus que de 1 à 4 dans les Six Bowls du Nouvel An depuis. Un pourcentage de victoires de .364 dans les bols NY6 est le pire parmi les conférences Power 5 – et inférieur au pourcentage de victoires de .400 de l’American Athletic Conference.

À quel point la perception est-elle faible? Lorsque les discussions hypothétiques sur une Super League de football universitaire ont commencé il y a un mois, la proposition de SN ne prévoyait qu’une seule école Pac-12 – USC – et les chevaux de Troie ont battu de peu Boise State pour la 15e place. Bien sûr, cette ligue mythique ne se produit pas, mais c’est encore un autre indicateur statistique de la diminution de la valeur du football du Pac-12.

Comment changez-vous cela? Kliavkoff prévoit de rencontrer des entraîneurs et des directeurs sportifs et a mentionné les changements structurels nécessaires au recrutement et a même appelé à l’aide des «amis de la Silicon Valley» de la conférence. Mais une poussée d’expansion est la priorité absolue.

“Je pense que ce n’est pas bon pour le football universitaire – et pour la grande majorité des fans de football universitaire – lorsque 20 des 28 soumissions CFP – 71 pour cent – vont à seulement quatre écoles”, a déclaré Kliavkoff. «Je tire une leçon du tournoi de basketball masculin de la NCAA de cette année. Les équipes Elite Eight comprenaient le n ° 6 USC, le n ° 11 UCLA et le n ° 12 de l’État de l’Oregon. Nous avons juste besoin de chances.

Une plus grande exposition aidera également. L’accord actuel du Pac-12 avec ESPN et Fox Sports expire après la saison 2023, et il y a fort à parier que Kliavkoff mènera la charge pour les accords qui tentent au moins de combler l’écart avec les Big Ten et la SEC.

Le Pac-12 a essayé des bizarreries créatives de planification telles que les matchs du vendredi soir sur ESPN et s’est même rendu à 9 heures du matin PT pour une poignée de matchs lors d’une saison 2020 raccourcie par COVID. “Pac-12 After Dark” a un culte et un hashtag, mais ce football de fin de soirée est pour les accros inconditionnels. La conférence déplacera également le match de championnat Pac-12 au stade Allegiant de Las Vegas au cours des deux prochaines saisons.

“Structurellement, nous devons nous pencher sur les horaires hors conférence et de conférence, les horaires des matchs et toute autre décision concurrentielle au niveau de la conférence”, a déclaré Kliavkoff. “Tout est à revoir.”

Le football doit également évoluer d’une mentalité «USC et tout le monde». Les Trojans sont à égalité avec Stanford pour le quatrième meilleur record du Pac-12 à l’ère de la CFP avec 56-29. L’Utah (58-27) et Washington (58-27) sont à égalité pour le meilleur bilan, et l’Oregon (58-29) est juste derrière.

Le Pac-12 ne peut pas se reposer sur le produit phare de l’USC, et c’est un défi que la SEC et Big Ten ont négocié malgré la domination de l’Alabama et de l’État de l’Ohio. Comment Kliavkoff peut-il générer plus d’intérêt pour le football au sein de toute la conférence pour proposer un meilleur produit à l’échelle nationale? Ces accords télévisés renégociés joueront un rôle à cet égard.

Pourtant, comme l’a dit Kliavkoff, le point de départ fondamental est «plus de chances». Stanford (sixième, 2015), USC (huitième, 2017) et Oregon (sixième, 2019) auraient été des équipes éliminatoires dans un format à huit équipes. Washington (neuvième, 2018) et Oregon (neuvième, 2021) auraient raté une place dans le format actuel.

Plus d’apparitions en séries éliminatoires signifie plus de tirs pour un titre national, ce qui pousserait la conférence à investir davantage dans le football. Le Pac-12 a disputé le match de championnat national quatre fois en 23 saisons depuis la série de championnats de Bowl. USC a remporté la dernière apparition en 2004, bien que cela ait été annulé plus tard. Les chevaux de Troie ont perdu en 2005 et l’Oregon a perdu en 2010 et 2014. Cela, accompagné du fait que l’Arizona a remporté le dernier championnat de basket-ball masculin en 1997, explique pourquoi Kliavkoff remplace Larry Scott.

Il ne fait aucun doute que la vision de Kliavkoff a du sens, et il sait par où commencer – redonner à l’étiquette «Conférence des champions» une place dans le football.

Pour le Pac-12, le 1er juillet ne peut pas arriver assez tôt.