George Lopez continue de faire des blagues alors que les fans subissent une urgence médicale dans la foule

Le récent set de stand-up de George Lopez s’est avéré être assez chaotique. Selon TMZ, une personne sur le plateau de Lopez au Majestic Theatre de San Antonio a éprouvé une détresse au milieu de l’événement. Bien qu’il ne semble pas qu’il soit pleinement conscient de ce qui se passe dans le public, certaines personnes critiquent déjà la façon dont Lopez a géré l’affaire, alors qu’il continuait à faire des blagues pendant la situation.

L’incident a commencé lorsqu’un homme, qui est décrit comme « d’âge moyen », a commencé à ressentir de la détresse au niveau du balcon supérieur. Quelques instants après qu’il soit tombé inconscient, d’autres dans la foule ont demandé de l’aide. Une fois qu’ils ont pu alerter le personnel de la situation, l’homme a été emmené hors des lieux et emmené en ambulance. Les pompiers de San Antonio ont confirmé plus tard que l’homme avait repris conscience et qu’il était dans un état « stable » après avoir demandé un traitement.

Alors que la situation se dégradait au niveau supérieur, les lumières de la maison ont finalement été allumées. Cependant, le set de Lopez a semblé continuer car on pouvait l’entendre faire des blagues au niveau de la scène. Il a même intégré la situation dans ses blagues, ce qui n’a pas plu à beaucoup de spectateurs. Lopez a souligné, après qu’un membre du public lui a crié dessus, qu’il ne savait pas ce qui se passait et qu’il ne pouvait pas voir l’agitation qui se déroulait au niveau supérieur.

Pourtant, beaucoup pensaient que Lopez aurait dû interrompre le tournage pour s’assurer que tout allait bien. On peut même entendre un individu dire que le comédien aurait dû au moins faire une « pause » pendant que l’incident se déroulait. De plus, Lopez a été critiqué pour avoir fait la lumière sur la situation pendant qu’elle se déroulait, certains disant qu’il était inapproprié de le faire à ce moment-là. TMZ a noté qu’ils avaient contacté les représentants du comédien pour commentaires, mais ils n’ont pas eu de réponse.

La conversation autour de la responsabilité d’un artiste d’arrêter son spectacle a été déclenchée récemment après le désastreux festival Astroworld de Travis Scott. Pendant le festival, les spectateurs ont envahi la foule et se sont précipités vers la scène, entraînant une situation mortelle lors de l’événement basé à Houston. 10 personnes sont mortes à la suite de l’incident tragique. Scott, en particulier, a été critiqué pour ne pas avoir arrêté l’événement au milieu du chaos, qui a même vu une ambulance devoir se frayer un chemin à travers la foule alors que le concert se poursuivait. Il fait désormais face à de multiples poursuites, dont une qui réclame une somme de 2 milliards de dollars.