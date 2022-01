George Lopez fait le point sur sa santé après être tombé malade pendant le spectacle du Nouvel An

George Lopez se sent mieux après être tombé malade sur scène au milieu d’un spectacle de réveillon du Nouvel An. Le comédien, 60 ans, a été contraint d’annuler l’émission après avoir eu l’impression qu’il allait « s’évanouir », a-t-il déclaré vendredi au panel The View lors d’une apparition dans le talk-show de jour d’ABC. Interrogé sur son état dès le départ, Lopez a révélé que COVID était une préoccupation initiale.

« J’étais entouré de personnes qui avaient été testées positives … Je n’ai pas été testé positif », a-t-il expliqué. « En avril, ça va faire 17 ans que j’ai eu ma greffe de rein de mon ex-femme. Je n’ai aucune immunité contre ce qui se passe dans le monde. Je suis monté sur scène et je me sentais, vous savez, chaud au début et je transpirais. J’ai commencé à voir des éclairs comme du rouge. Je me suis dit : « Je pense que je vais m’évanouir. » Je me suis assis et je me suis tout de suite relevé. »

Il a poursuivi: « J’avais vraiment chaud. Je pense que ma température était de 102,9. Les ambulanciers sont venus et m’ont examiné. J’ai vérifié OK. J’étais un peu inquiet. Les voies respiratoires supérieures pour moi et la déshydratation sont une mauvaise chose pour moi .. . Je vais mieux maintenant. »

Une ambulance a été appelée au Muckleshoot Casino Resort à Auburn, dans l’État de Washington, lorsque Lopez a quitté la scène, a rapporté TMZ à l’époque. Les participants à l’émission ont déclaré au point de vente que Lopez avait commencé à transpirer et à demander de l’eau environ 30 dans son ensemble, et une vidéo qu’il a obtenue montrait un Lopez clairement désemparé s’excusant auprès du public. Sabrina Alvarez, qui était présente à l’émission, a déclaré à la publication : « On pouvait dire que quelque chose n’allait pas, mais ce n’était pas clair ce qui n’allait pas. »

La star nominée aux Grammy a révélé sur The View que l’émission avait été reportée au 18 mars. Lopez a eu une série de problèmes de santé au fil des ans en raison d’une maladie génétique dans laquelle ses reins ont commencé à se détériorer. En 2005, Lopez a subi une greffe de rein, avec son épouse de l’époque, Ann Serrano Lopez, lui servant de donneuse de rein. L’expérience a inspiré un épisode de sa sitcom ABC éponyme, dans laquelle le fils de son personnage, Max, a été diagnostiqué avec une maladie similaire nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence.