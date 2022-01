George Lopez Falls Ill quitte la scène pendant le tournage de la comédie du Nouvel An

George Lopez a passé un réveillon effrayant lorsqu’il est tombé malade au milieu de son tournage dans son émission comique. Le comédien, 60 ans, a quitté la scène lors de son émission vendredi après-midi au Muckleshoot Casino Resort à Auburn, Washington, où une ambulance est arrivée peu de temps après, rapporte TMZ. On ne sait pas quel type de traitement Lopez a reçu ou s’il a été transporté à l’hôpital.

TMZ rapporte que Lopez a commencé à transpirer et à demander de l’eau environ 30 à 45 minutes après le début de son set. Dans un clip vidéo publié par le point de vente, il semblait être en détresse alors qu’il s’excusait auprès du public. « On pouvait dire que quelque chose n’allait pas, mais ce qui n’allait pas n’était pas clair », a déclaré Sabrina Alvarez, présente à l’émission.

Le casino a annulé son deuxième spectacle de la journée plus tard dans la soirée et l’a reporté au 18 mars. « C’est avec nos plus sincères excuses que nous devons annoncer l’annulation de la représentation de ce soir à 20 heures par George Lopez », a annoncé le casino sur Twitter. Lopez est resté silencieux sur les réseaux sociaux depuis l’incident, tweetant un simple « merci » à Alaska Airlines samedi.

En 2005, Lopez a subi une greffe de rein réussie en raison d’une maladie génétique qui a causé la détérioration de ses reins. Son épouse de l’époque, Ann Serrano Lopez, avec qui il partage sa fille Mayan, âgée de 25 ans, lui a servi de donneuse de rein. La peur de la santé a inspiré un épisode de sa sitcom sur ABC George Lopez dans lequel le fils de son personnage, Max, est diagnostiqué avec une maladie similaire qui nécessite une intervention chirurgicale d’urgence après avoir continué à mouiller le lit.

Cela a été quelques semaines mouvementées pour Lopez, qui se produisait à San Antonio, Texas début décembre lorsque quelqu’un au théâtre a connu une détresse médicale. Un homme d’âge moyen assis au niveau du balcon supérieur du théâtre Majestic est tombé inconscient et d’autres dans la foule ont demandé de l’aide. Une fois qu’ils ont pu alerter le personnel de la situation, l’homme a été emmené hors des lieux et emmené en ambulance. Les pompiers de San Antonio ont confirmé plus tard que l’homme avait repris conscience et qu’il était dans un état « stable » après avoir demandé un traitement.

Lopez a été critiqué par certaines personnes pour ne pas avoir arrêté son émission. Alors que les lumières de la maison se sont finalement allumées au milieu du chaos, Lopez aurait intégré la situation dans ses blagues. Il a souligné, après qu’un membre du public lui a crié dessus, qu’il ne savait pas ce qui se passait et qu’il ne pouvait pas voir l’agitation qui se déroulait au niveau supérieur.