George Lopez obtient une nouvelle sitcom NBC

George Lopez revient à la télévision. Le comédien et acteur devrait jouer dans la production exécutive d’une nouvelle comédie intitulée Lopez vs. Lopez. La série a déjà reçu une commande pilote officielle pour NBC. Le pilote, qui fait désormais partie d’Universal Television, a reçu le feu vert en juin. L’émission fera probablement partie du programme de programmation 2022-2023 de NBC. Lopez contre Lopez est décrit comme « une comédie familiale de la classe ouvrière sur le dysfonctionnement, la reconnexion et toute la douleur et la joie entre les deux », selon The Hollywood Reporter.

Selon les rapports, le spectacle devrait être une affaire de famille. La fille de Lopez, Mayan Lopez, sera également la vedette de la série et sera également productrice de la série. Debby Wolfe, qui a également travaillé sur The Conners et One Day at a Time, écrit le pilote. Le showrunner de Conners Bruce Helford supervise également. Helford a co-créé la première comédie ABC de Lopez, The George Lopez Show, qui a duré six saisons de 2002 à 2007.

La comédie ABC a été co-créée par George Lopez, Helford et Robert Borden. Il a duré 120 épisodes et a été syndiqué sur TBS. L’émission, mettant en vedette George Lopez, le suit dans une version fictive de lui-même et tourne autour de sa vie au travail et à la maison avec sa famille à LA.

L’annulation de l’émission a surpris Lopez. Il a révélé une fois que le président d’ABC aux heures de grande écoute, Steve McPherson, l’avait appelé ce week-end et avait affirmé que le réseau perdrait de l’argent si son émission était reprise. McPherson a allégué que l’émission n’était pas financièrement rentable à l’époque en raison de ses concurrents comme American Idol sur FOX.

Initialement comique de stand-up, Lopez a d’abord été approché par Sandra Bullock, qui était une fan de son travail, en 2000 pour faire une série télévisée sur sa vie. À l’époque, Lopez est devenu l’un des rares Latinos à jouer dans une série télévisée comique aux heures de grande écoute.