George Lopez poursuit son émission de comédie au milieu d’une urgence sanitaire dans la foule

Le débat sur la responsabilité d’un artiste d’arrêter son spectacle au milieu d’une urgence dans la foule avait atterri à Georges Lopezpieds de … bien que celui-ci ne puisse pas être coupé et séché.

Le comédien se produisait vendredi au Majestic Theatre de San Antonio, lorsqu’à un moment donné de son set … un homme a commencé à se mettre en détresse dans la zone du balcon supérieur, au point que les lumières de la maison se sont allumées.

Regardez cette vidéo obtenue par TMZ … elle montre ce que l’on nous a dit quelques minutes après que ce monsieur, qui est décrit comme étant d’âge moyen, soit tombé inconscient avec des gens autour de lui – y compris ce qui semble être des gens de son propre parti – s’occuper de lui.

Finalement, les gens ont signalé le personnel de l’événement … et il a été transporté et emmené dans une ambulance. L’incendie de San Antonio confirme qu’il a repris connaissance et qu’il était stable à l’hôpital.

En attendant … vous pouvez voir et entendre George au niveau de la scène continuer son set, apparemment en train de travailler toute l’agitation dans ses vraies blagues – ce qui a en fait fait rire. Bien sûr, certains dans la foule avaient l’impression qu’il aurait dû faire une pause brutale – encore plus, ont estimé qu’il était inapproprié pour lui de plaisanter sur ce qui se passait.

Pour la défense de George, il ne semble pas qu’il soit pleinement conscient de ce qui se passe … et le reconnaît dans notre clip ici. Nous avons contacté ses représentants… pas encore de réponse.