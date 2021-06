George Lucas révèle ce que des personnages comme la princesse Leia de Star Wars et Marion de l’Arche perdue ont en commun

Bien sûr, dans le cas de Leia Organa, elle a été étoffée à travers six films, ainsi que de nombreux romans, séries de bandes dessinées, émissions de télévision et jeux vidéo. Marion Ravenwood, d’autre part, n’est apparue que dans deux films, avec Karen Allen reprenant le personnage dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal en 2008, bien que Marion soit également apparue dans divers numéros de la bande dessinée Les autres aventures d’Indiana Jones. séries. Pourtant, avec Indiana Jones 5 à venir, il existe des opportunités potentielles de continuer à étoffer le personnage, que ce soit aux côtés d’Indy au lendemain de Raiders of the Lost Ark ou même en décrivant une de ses aventures en solo à un moment plus proche des événements. du Royaume du Crâne de Cristal.