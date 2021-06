George Lynch définit apparemment la liberté électrique comme nom de son entité de tournée anciennement connue sous le nom de Lynch Mob

Georges Lynch a apparemment mis LIBERTÉ ÉLECTRIQUE comme nouveau nom de son « entité de tournée » après avoir décidé de retirer le LYNCH MOB nom du groupe l’année dernière.

Août dernier, Lyncher a annoncé qu’il mettait fin LYNCH MOB en raison de l’insensibilité raciale du surnom, disant qu’il n’enregistrera plus ou ne jouera plus sous ce nom.

Les nouvelles de Lyncherle nouveau nom du groupe a été brisé par BULLETBOYS le batteur Jimmy D’Anda, qui se produit occasionnellement en direct avec George. D’Anda révélé sur son Instagram qu’il rejoindrait Lyncher et bassiste Michel Devin (SERPENT BLANC) à ce week-end Live United Live Music Festival à Sunbury, en Pennsylvanie. Il a écrit: “En route pour le concert de @georgelynchofficial electric liberty (son nouveau nom de groupe), il a fait 3 morceaux Michel Devin moi et senior Spooky #rocknroll #summer #comingsoon”.

Il y a cinq mois, Lyncher a offert une longue explication de la raison pour laquelle il se terminait LYNCH MOB lors d’un entretien avec Georges Dionne de Metal Express Radio. Répondre aux questions sur les raisons pour lesquelles il lui a fallu trois décennies pour arrêter avec LYNCH MOB, George a déclaré: “Lorsque nous avons formé le groupe pour la première fois en 89, le nom existait déjà en quelque sorte. Pendant que j’étais dans DOKKEN, c’est comme ça que j’ai appelé notre petit groupe de fans de guitare — j’ai fait faire des médiators ; c’était une sorte de petite sous-culture à l’intérieur DOKKEN. Quand nous avons commencé à travailler sur le développement et la construction du groupe après DOKKEN rompu, c’était juste le nom que nous avons toujours pensé que nous utiliserions, parce que c’était un ajustement parfait – c’est mon nom, et il le décrit assez bien. Et, bien sûr, les connotations négatives étaient toujours là, et j’en étais conscient, mais pas aussi conscient que j’aurais probablement dû l’être. [Laughs]

“J’avais fait de nombreuses tentatives au cours des décennies pour abandonner ce nom et je l’avais repris pour de multiples raisons, généralement pour des raisons commerciales”, a-t-il poursuivi. “Par exemple, si vous essayez de partir en tournée et que vous n’utilisez pas le nom, les promoteurs ne seront pas contents que vous le changiez. Les gens ne sauront pas qui vous êtes. Ils ne se présenteront pas, parce que c’est quoi L’EXPÉRIENCE GEORGE LYNCH, ou comme vous l’appelez. Ou les maisons de disques ne sont pas intéressées, parce que c’est une marque sur laquelle elles peuvent compter et vendre un certain nombre d’albums ou autre.

« Par exemple, le LYNCH MOB enregistrer ‘Fume ça’ qui est sorti, je pense, en 99 ou 2000, ce n’était pas censé être un LYNCH MOB enregistrer; ça n’avait vraiment rien à voir avec LYNCH MOB. À la fin de la journée, une fois le disque terminé et que nous l’ayons livré au label, ils ont insisté pour utiliser ce nom comme assurance. Et si je n’avais pas accepté ça, nous n’aurions pas eu de record. C’est le genre de pression dont je parle.

“Mais ensuite, avec le début de tout ce qui s’est passé l’année dernière, je n’avais plus ce genre de pression”, George ajoutée. “Je pouvais le prendre ou le laisser à ce stade. Et je ne me sentais pas vraiment à l’aise avec ça; je ne me sentais pas à l’aise avec le nom. Parce que je suis une personne très progressiste politiquement, et ça vole tellement dans le visage de tout ce en quoi je crois, et ça rend les choses difficiles. Il est difficile d’avoir des relations avec les gens et de s’expliquer, et j’en ai eu marre de rationaliser. Je pense que la musique est plus grande que ça, et ça a été très bien .

“Une autre raison aussi, c’est que le groupe s’est à nouveau effondré. Le groupe s’est effondré tellement de fois, je ne peux même pas compter. Et c’était juste, comme ‘Plus Oni [Logan, vocals], Pas plus Brian Tichy [drums], plus ce gars, plus ce gars. Oh génial. Maintenant, qu’est ce que je fais?’ C’est du genre ‘D’accord, construis un autre groupe à partir de zéro, appelle-le LYNCH MOB?’ Non. Que diriez-vous de simplement construire quelque chose de nouveau ? Cela me donne beaucoup plus de liberté pour jouer essentiellement tout ce que je veux en direct… Je peux sortir et jouer tout de mon catalogue – nouveau, ancien, reprises, jams, nommez-le, et aller en profondeur et m’amuser et le changer tous les soirs .”

Oni d’abord connecté avec LYNCH MOB en 1990, mais quitte le groupe après la sortie de son premier album, pour rejoindre la formation à la fin des années 2000.

Logan figure sur cinq des LYNCH MOB‘s huit albums, dont 1990’s “Sensation méchante”, ainsi que 2009 “Fumée et miroirs”, 2014 “Soleil Soleil Rouge”, 2015 “Rebelle” et 2017 “La fraternité”.

Août dernier, LYNCH MOB a célébré le 30e anniversaire de “Sensation méchante” avec une édition limitée/deluxe spéciale de l’album. “Wicked Sensation réinventée” présente des versions retravaillées et réenregistrées des chansons classiques du LP, et a été rendue disponible via Rat Pak Records.