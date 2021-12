George Lynch dit que c’est lui qui a suggéré à John 5 de sortir un album via une série de vidéos

Georges Lynch dit que c’est lui qui a suggéré à l’origine de Jean 5 de sortir un album via une série de clips, une chanson à la fois, avant de déchaîner l’effort complet.

En 2019, Jean 5 adopté une approche intéressante pour émettre son « Invasion » LP — au lieu de tout sortir d’un coup ; il l’a rendu disponible une chanson à la fois, avec un clip d’accompagnement, le premier jour de chaque mois pendant plusieurs mois, avant de sortir l’album en juillet de la même année.

Lors de son apparition sur « Autopsie de la guitare », le podcast vidéo hébergé par Cooley rouillé, Lyncher discuté de l’idée de sortir une série de singles à quelques mois d’intervalle avant de dévoiler l’album complet. Après Rouillé a lancé la perspective de rendre des chansons individuelles disponibles avant la sortie du LP proprement dit, Lyncher dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai eu exactement la même pensée il y a quelques années, et je parlais à Jean 5. j’étais à [a studio] à Burbank et Jean était là. Il y avait un petit studio là-bas, un studio centré sur la guitare, et il y travaillait. Et je parlais à lui et à l’ingénieur de cette idée – cette même idée, ce que vous venez de dire. Je sortais une chanson par mois, vous achetez la chanson par mois, et nous allons avoir une vidéo pour chaque chanson. Et puis, à la fin de l’année, nous prendrons ces 12 chansons et nous les reconditionnerons et les revendrons sous forme de CD et nous serons payés deux fois et ferons tout cela avec une piste bonus et tout le reste. Il s’est retourné et a fait exactement cela. Non pas que c’était mon idée exclusive, mais c’est juste en quelque sorte [was], comme, ‘Wow.’ Puis je me souviens d’y être retourné et de lui en avoir parlé comme si c’était son idée. Ou non, c’était son ingénieur qui m’en parlait. ‘Ouais, mec, on va faire ce truc…’ Je dis, ‘Ouais, c’est un peu ce dont je te parlais, il y a un an et demi. Mais c’est cool.' »

Lyncher a ajouté: « Je n’ai jamais fini par le faire. Et je me suis demandé comment cela avait fonctionné pour lui – si c’était vraiment une façon intelligente de procéder. Parce que l’inconvénient est que vous devez tout promouvoir et tout commercialiser pendant une année entière par rapport à un habitué cycle d’enregistrement d’albums, [which is] 30 jours maintenant, ou 45 jours ou quelque chose comme ça. »

De retour en 2019, Jean 5 Raconté « Câblé dans l’Empire » que « sortir une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo tous les mois » était quelque chose sur lequel il « travaillait depuis longtemps ». Il a ajouté: « Je pense que c’est une très bonne façon de faire quelque chose comme ça. Cela maintient le record en vie et maintient les gens intéressés par ce qui se passe avec tout afin qu’un record ne meure pas dans un mois ou quelque chose du genre. Il maintient le record en vie pendant un petit moment et c’est merveilleux. Cela a vraiment bien fonctionné. Les chansons – nous nous sommes beaucoup amusés à les jouer et nous avons vraiment passé un bon moment. «

Au cours des quatre dernières années, Lyncher est apparu sur des enregistrements de LA MACHINE DE FIN, KXM, ULTRAPHONIX et DOUX & LYNCH. Il a sorti son tout premier album instrumental complet, « Transparent », en août via Rat Pak Records.

Jean 5le dernier album solo de , « Pécheur », est sorti le 29 octobre via Disques de grosses machines. Le LP a été produit et mixé par Barry Pointeur à Studio Maison Riott dans le nord d’Hollywood.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).