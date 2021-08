George Lynch dit que les mandats de vaccination «devraient» être la nouvelle norme

Dans une toute nouvelle interview avec “Parler métal”, guitariste légendaire Georges Lynch a parlé de ce que cela a été de jouer à certains spectacles aux États-Unis au cours des dernières semaines alors que la pandémie bat encore son plein. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis très en conflit et je suis un hypocrite suprême, parce que je suis un gars de ‘sécurité et sécurité’. Je suis double vaxxed et je porte mon masque partout et je fais très attention aux voyages et à tout ça . Mais je me soucie des autres, et encore une fois, je joue des spectacles où je donne la possibilité aux gens de se tenir côte à côte sans masque et de tomber malades. Donc, je ne sais pas comment gérer cela. Parce que, comme vous Je sais, les choses se sont plutôt bien arrangées et il semblait que les choses étaient en quelque sorte revenues à la semi-normale là-bas pendant une seconde, et après que nous ayons réservé tous ces spectacles. Et maintenant, je suis contractuellement obligé de jouer ces spectacles et de payer les vols et payer pour tout. Littéralement, si je me retirais de cette course de deux semaines, et quoi que ce soit d’autre pour lequel j’ai été sous contrat, je serais poursuivi en justice, je serais mis au blackball et je serais simplement en faillite. ne le fait toujours pas bien. Alors j’essaie de le rendre aussi sûr que possible. Je ne peux pas contrôler ce que les gens font. J’espère que tout le monde est masqué, et c’est ce que j’enc inviter les gens à faire, c’est se masquer et essayer de rester distant. Évidemment, nous jouons principalement en dehors des salles. Je veux dire, sur cette course, nous jouons dans une salle intérieure, à Houston, mais c’est un grand amphithéâtre.”

Il a poursuivi: “Je comprends que la musique est importante – c’est une chose vitale, tout comme la nourriture, l’air, l’eau et l’amour. Nous en avons besoin pour notre santé mentale et notre humanité ; [we’re] créatures sociales. Mais nous devons être intelligents en même temps et suivre la science et faire la bonne chose. Il est donc exaspérant et frustrant de voir des gens s’opposer à cela. C’est très décevant de voir des gens faire ça, parce que si nous avions tous fait, collectivement, la bonne chose et fait notre devoir… [They’re] ne pas mettre de caméras dans notre corps. C’est pourquoi nous n’avons plus de polio. Faisons juste ça. Et nous pouvons surmonter cela et revenir à une semi-normalité.”

Lyncher a également abordé le fait que la variante delta du coronavirus, désormais la souche la plus courante circulant aux États-Unis, a une transmissibilité suralimentée, due en partie au comportement du virus muté dans le corps après l’infection.

“Avec ce nouveau virus, cette nouvelle souche, ils disent que c’est comme la fumée de cigarette”, a-t-il déclaré. “C’est plus transmissible que la varicelle. Je sais ce qui va arriver aux gens, c’est quand les entreprises… Puisque nous ne sommes pas comme certains pays où les gens sont en quelque sorte une haute société et ils travaillent ensemble pour le bien commun, nous sommes ce pays de prétendus individualistes robustes qui n’ont besoin de l’aide de personne d’autre ; nous sommes tous ces personnes indépendantes et fonctionnons de cette façon dans une certaine mesure. Donc, la façon dont les choses vont changer, c’est par le biais des affaires. Parce que le travail des entreprises est de gagner de l’argent, et vous ne gagnez pas d’argent en tuant vos clients. Ainsi, ils forceront les mandats de carte de vaccination et toutes ces sortes de choses – cela arrivera – à aller travailler et aller dans un lieu et [for] transport et je ne sais pas quoi, [to] travailler dans un hôpital. Et je pense que ce sera la nouvelle normalité, et ça devrait l’être. Il n’y a rien de mal à cela.

“Je ne vois personne pleurer à propos des ceintures de sécurité, mais je me souviens qu’ils le faisaient avant, George ajoutée. “Quand ils avaient un mandat de ceinture de sécurité, [some people were saying], ‘La ceinture de sécurité m’enlève ma liberté.’ Et la ceinture de sécurité c’était juste toi ; cela n’affectait personne d’autre. C’est encore plus un problème où non seulement vous allez potentiellement vous blesser, mais vous allez aussi blesser tout un tas d’autres personnes, y compris des personnes que vous aimez, potentiellement.”

Un passeport vaccinal est un document physique ou numérique qui indique si une personne est complètement vaccinée contre le COVID-19. Les critiques disent que de tels passeports sont une violation de la vie privée et un exemple de dépassement du gouvernement. Pendant ce temps, les partisans soulignent que la loi fédérale sur l’immigration exige déjà que les immigrants fournissent une preuve de leur statut de vaccination pour plusieurs maladies.

Il existe de nombreux précédents pour devoir présenter une preuve de vaccination, que ce soit pour le travail ou les voyages. Depuis un siècle, presque toutes les écoles des États-Unis exigent une preuve de vaccination pour que les étudiants s’inscrivent. Des dizaines de pays à travers le monde ont besoin d’une “Carte contre la fièvre jaune” pour entrer à leurs frontières.

Les partisans des passeports vaccinaux, y compris plusieurs musiciens de heavy metal de premier plan, les ont présentés comme l’un des moyens les plus efficaces de rouvrir l’économie du pays de manière sûre.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).