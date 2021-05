George Lynch dit que Robert Mason n’est “ pas aligné ” avec lui et Jeff Pilson politiquement: “ Nous pouvons accepter de ne pas être d’accord ”

Dans une nouvelle interview avec “Pariah Burke’s Hard, Heavy & Hair” spectacle, George Lynch a été interrogé sur le message lyrique général du deuxième album récemment sorti de son LA MACHINE FINALE projet, “Phase 2”. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je dois répondre à cela avec une mise en garde. Jeff [Pilson; THE END MACHINE, FOREIGNER and ex-DOKKEN bassist] et je suis politiquement aligné – nous sommes tous les deux très progressistes dans notre pensée politique et notre petit peu d’activisme auquel nous essayons de participer à travers notre musique. Je ne sais pas à quel point c’est efficace – probablement pas du tout efficace – mais nous nous sentons obligés d’essayer de le faire parce que nous pensons que c’est la bonne chose à faire. Robert [Mason; THE END MACHINE and WARRANT singer] n’est pas aligné avec nous politiquement dans ses messages, alors quand nous écrivions les paroles, bien sûr, il y a un petit frottement là-bas. Mais nous nous respectons tous suffisamment pour au moins honorer l’idée de déduire la vérité de tout ce dont nous discutons. Et nous pouvons avoir une divergence d’opinion sur les résultats de cette analyse, mais nous n’avons pas de divergence d’opinion sur la façon dont nous y parvenons, comment nous décidons si quelque chose est véridique ou non. Nous pouvons donc avoir des discussions assez civiles et nous pouvons accepter de ne pas être d’accord. Et une grande partie de cela est filtrée jusqu’à certaines des paroles. “

George a poursuivi: “Je ne dis pas que les paroles sont à cent pour cent le reflet pur de ce que je considérerais comme la vérité. J’ai fait des compromis, et je suis d’accord avec ça, parce que c’est le monde dans lequel nous vivons. Mais Je pense qu’en général, le message est le même que celui que vous entendriez de la part de tout activiste progressiste, et il traite des inégalités massives, de l’injustice, des préoccupations environnementales et de la façon dont nous nous considérons comme des animaux responsables et de la façon dont nous devrions nous comporter. le bon sens – il semble juste nous avoir échappé, car le bon sens nous dicterait que nous devions être responsables et faire ce qu’il fallait et porter un masque et ne pas brûler notre maison et ne pas empoisonner notre eau et notre air et nous traiter les uns les autres avec respect . Et l’argent n’est pas tout; c’est quelque chose, mais ce n’est pas tout. Nous avons donc d’autres paramètres que nous utilisons pour décider de notre comportement. “

Le mois dernier, Pilson également confirmé à Steve Mascord du podcast “White Life Fever” que des divergences d’opinions politiques existent entre les membres de LA MACHINE FINALE.

“Je pense qu’en fin de compte, nous avons tous les mêmes objectifs en tête – nous voulons tous un monde sûr et sûr et un monde prospère”, a-t-il déclaré. “Mais, oui, nous avons des différences, et je pense que les résoudre, les parler et trouver un terrain d’entente est une bonne chose.

“George et je suis en fait assez synchronisé du point de vue de la pensée, mais, oui, ce sont d’autres gars. Et c’est génial. Comme je l’ai dit, je m’en réjouis. L’essentiel est que nous parlions. L’essentiel est que nous comprenions et respections ce que les gens disent. Je veux dire, simplement jeter ce que dit l’autre côté, je pense, est vraiment, vraiment une grave erreur. Et je pense que nous en avons fait beaucoup trop. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des conseils sur la façon d’interagir avec des personnes qui ont des opinions politiques différentes de vous sans compromettre votre amitié avec elles, Jeff a dit: “Je pense que vous devez toujours juger de la situation pour le moment. Je ne pense pas qu’il y ait une solution unique pour tout. Certaines personnes ne veulent pas parler raisonnablement. Certaines personnes veulent juste renforcer leurs propres croyances. Et quand c’est le cas, ou même si je fais ça, ça n’a pas de sens de parler. Mais si vous avez un point de vue qui est raisonnable, pourquoi ne pouvez-vous pas en parler? C’est mon sentiment. Comme je le dis, je pense que ce qui a vraiment fait Le mal est que les gens ont deux sources distinctes de ce qu’ils croient être la vérité. Et c’est un problème – c’est un problème sérieux et sérieux. Et si nous ne trouvons pas cela ou quelque chose comme ça, nous aurons plus de problèmes. Et Je pense que cela commence par parler. Alors, parlez quand vous le pouvez. Parlez quand les gens veulent parler, quand ils sont raisonnables, quand ils ont envie de voir ce que vous pensez ou quand vous avez envie d’entendre ce qu’ils pensent. I pense qu’il est important de parler. “

De retour en 2017, Pilson – un producteur acclamé et un bassiste vétéran qui a joué avec DIO, ÉTRANGER, DOKKEN et T&N – dit ça alors-Président Donald Trump était «un homme dangereux» dont la rhétorique au vitriol et à la division pourrait déclencher une autre guerre civile américaine.

En septembre 2019, Lyncher attrapé la critique de certains de ses fans quand il a claqué Atout dans une interview, qualifiant le magnat de l’immobilier milliardaire de “monstre idiot” et de “merde égoïste, auto-agrandissant et complet” qui “ne sait rien”. George a également été critiqué quand on lui a dit “Cicatrices et guitares” podcast que “les progressistes sont des gens plus compatissants par nature – nous sommes en quelque sorte plus empathiques et soucieux des choses en dehors de nous-mêmes. Nous sommes à propos des autres; cela nous fait mal de voir des gens souffrir ou souffrir”, a-t-il expliqué. «Alors ils nous appellent ‘flocons de neige’. Mais les gens qui sont câblés, à droite, comme leur cerveau est câblé, ils n’ont pas ce sens de l’empathie. Je ne dis pas que c’est bon ou mauvais – je dis juste que c’est. Et ces gens sont les ceux qui ont des armes. Et ils sont prêts à les utiliser. Et cela devient assez effrayant. “

“Phase 2” est sorti le 9 avril via Frontiers Music Srl. L’album présente un batteur Steve Brown, frère cadet de l’ancien DOKKEN le batteur “Sauvage” Mick Brown, qui a joué sur LA MACHINE FINALELes débuts éponymes de 2019.